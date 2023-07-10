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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:10

Безработица в Турции в мае упала до минимума за девять лет

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Уровень безработицы в Турции в мае снизился до 9,5% по сравнению с пересмотренными 10% в апреле и таким образом обновил минимум с 2014 года, следует из официальных данных.

В мае в Турции на 31,72 млн трудоустроенных людей приходилось 3,33 млн безработных.

Как стало известно на прошлой неделе, июньская инфляция в Турции замедлилась по итогам восьмого месяца подряд - до минимальных с декабря 2021 года 38,2% в годовом выражении.

Центробанк Турции в прошлом месяце повысил ключевую процентную ставку впервые более чем за два года. Ставка по семидневным операциям РЕПО была поднята сразу на 6,5 процентного пункта, до 15%.

Курс доллара в паре с турецкой лирой растет на 0,2% в ходе торгов в понедельник и составляет 26,1029 лиры за $1, удерживаясь вблизи рекордного уровня в истории.

Турция
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