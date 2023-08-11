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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Евро превысил 109 рублей впервые с 23 марта 2022 года

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Евро и доллар активно укрепляются на Московской бирже в пятницу днем. Евро поднялся выше 109 руб. впервые с 23 марта 2022 года, доллар торгуется выше 99 руб. впервые с 25 марта 2022 года.

Курс евро составил 108,9 руб. в 16:34, что на 1,35 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее евро поднимался до 109,1125 руб. Доллар к этому времени стоил 99,28 руб., подорожав на 1,82 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,6 рубля - до 103,6 руб.

"Ослабление курса рубля, вероятно, по-прежнему связано со слабостью счета текущих операций. Несмотря на то, что в июле цены на российскую нефть заметно выросли. Однако рост цен на нефть с некоторым лагом переносится в выручку компаний-экспортеров, поэтому данный фактор не оказывает заметной поддержки курсу рубля в текущий момент. При этом импорт, а также спрос на валюту в рамках сезона отпусков остаются высокими. Данные по росту импорта подтверждает статистика. Так, в июле импорт в Россию из Китая впервые превысил экспорт. Данная тенденция является одной из главных причин ослабления рубля. При этом на неделе ЦБ решил перестать покупать валюту в рамках бюджетного правила с 10 августа до конца 2023 года, однако этот позитив слабо отразился на динамике рубля. Значительных перемен в динамике рубля пока ожидать не стоит. Фундаментально ситуация для национальной валюты не изменилась. Однако по мере приближения конца месяца темпы снижения рубля могут замедлиться на фоне подготовки российских экспортеров к погашению налоговых обязательств", - отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

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