ArcelorMittal обсуждает с инвестбанками возможность купить US Steel

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - ArcelorMittal, второй по величине сталепроизводитель в мире, рассматривает возможность направить предложение о покупке американской US Steel, передает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По их словам, ArcelorMittal обсуждает потенциальное предложение с инвестиционными банкирами - и оно еще может не состояться.

14 августа The Wall Street Journal сообщила, что US Steel отклонила предложение конкурирующей Cleveland-Cliffs о покупке из расчета $35 за акцию. Cleveland-Cliffs предлагала за одну бумагу денежные средства в размере $17,5 и 1,023 собственной акции.

В тот же день американский промышленный холдинг Esmark сообщил о желании приобрести все находящиеся в обращении акции US Steel по цене $35 за бумагу.

Профсоюз United Steel Workers (USW), представляющий интересы работников US Steel, выступил в поддержку сделки с Cleveland-Cliffs, а его президент Том Конвей заявил Reuters, что USW не поддержит других покупателей.

Коллективное соглашение с US Steel наделяет USW правом участвовать в переговорах и выдвигать свои требования.

В 2020 году ArcelorMittal продала Cleveland-Cliffs большую часть своего бизнеса в США за $1,4 млрд.

Котировки акций US Steel по итогам дополнительных торгов в среду повысились на 0,4%, до $30,78 за штуку. За последние три месяца капитализация компании выросла на 38,3% - до $6,7 млрд, тогда как фондовый индекс Standard & Poor's 500 набрал 4,9%.