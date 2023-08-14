Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Полугодовая прибыль "АЛРОСА" по МСФО упала на 35%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года чистая прибыль "АЛРОСа" по МСФО составила 55,57 млрд рублей, это на 35% меньше, чем годом ранее. За второй квартал прибыль сократилась в годовом исчислении на 25%, до 27,07 млрд рублей.

Консолидированная выручка "АЛРОСА" по МСФО за первое полугодие составила 188,16 млрд рублей. Это практически на уровне данных годичной давности (187,88 млрд рублей).

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по выручке составлял 169 млрд рублей.

Выручка во втором квартале 2023 года выросла на 8% в годовом измерении, до 92,51 млрд рублей.

Себестоимость продаж за полугодие выросла на 17% г/г, до 99,95 млрд рублей, за квартал - на 6%, до 46,97 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения упала за полугодие на 35% к данным годичной давности, до 69,55 млрд рублей, за квартал - на 25%, до 33,62 млрд рублей.

Компания не раскрыла показатели EBITDA, свободного денежного потока и чистого долга.

АЛРОСА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс евро поднялся выше 111 рублей

Дефицит консолидированного бюджета РФ в I полугодии составил 2,5 трлн руб.

Дефицит консолидированного бюджета РФ в I полугодии составил 2,5 трлн руб.

Банк России не видит угроз для финстабильности в динамике курса рубля

Банк России не видит угроз для финстабильности в динамике курса рубля

Курс доллара поднялся выше 101 рубля

Курс евро поднялся выше 110 рублей

Доллар поднялся выше 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года

Доллар поднялся выше 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года

Brent подешевела до $85,97 за баррель

Телеком-операторов обяжут обосновывать повышение тарифов на связь

Курс рубля обновил минимальные отметки с марта 2022 года

Росстат сообщил о росте экономики России во II квартале на 4,9%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });