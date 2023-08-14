Полугодовая прибыль "АЛРОСА" по МСФО упала на 35%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года чистая прибыль "АЛРОСа" по МСФО составила 55,57 млрд рублей, это на 35% меньше, чем годом ранее. За второй квартал прибыль сократилась в годовом исчислении на 25%, до 27,07 млрд рублей.

Консолидированная выручка "АЛРОСА" по МСФО за первое полугодие составила 188,16 млрд рублей. Это практически на уровне данных годичной давности (187,88 млрд рублей).

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по выручке составлял 169 млрд рублей.

Выручка во втором квартале 2023 года выросла на 8% в годовом измерении, до 92,51 млрд рублей.

Себестоимость продаж за полугодие выросла на 17% г/г, до 99,95 млрд рублей, за квартал - на 6%, до 46,97 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения упала за полугодие на 35% к данным годичной давности, до 69,55 млрд рублей, за квартал - на 25%, до 33,62 млрд рублей.

Компания не раскрыла показатели EBITDA, свободного денежного потока и чистого долга.