Рубль продолжает дешеветь к основным валютам

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань уверенно дорожают на "Московской бирже", рубль дешевеет на фоне роста дефицита бюджета и отсутствия стимулирующих действий со стороны Банка России.

К 15:00 по Москве доллар дорожал на 1,84 рубля, до 101,27 рубля. Доллар торгуется выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года. Евро к этому моменту дорожал на 2,1 рубля, до 110,89 рубля. Ранее в понедельник евро поднимался выше 111 рублей впервые с той же даты. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 1,96 рубля - до 105,59 рубля. Курс китайского юаня вырос на 19,2 копейки - до 13,89 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно дешеветь к основным валютам, обновил минимальные отметки с марта прошлого года в парах с ними. Рубль падает в условиях ограниченного предложения валюты из-за роста импорта и снижения экспортных доходов, дополнительное негативное влияние на его котировки в понедельник оказывают данные о дефиците бюджета России, а также комментарии Банка России об отсутствии рисков для финансовой стабильности.

Консолидированный бюджет РФ в первом полугодии 2023 года, по предварительной оценке Минфина, исполнен с дефицитом 2 трлн 462,5 млрд рублей против профицита 2 трлн 829,5 млрд рублей за аналогичный период 2022 года, сообщается в материалах на сайте финансового ведомства.

Доходы консолидированного бюджета в первом полугодии 2023 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 3,5%, до 25 трлн 384,3 млрд рублей с 26 трлн 318,2 млрд рублей. Расходы бюджета в первом полугодии 2023 года были больше, чем в 2022 году, на 18,6% и составили 27 трлн 846,8 млрд рублей против 23 трлн 488,7 млрд рублей.

В составе доходов бюджета нефтегазовые доходы в первом полугодии 2023 года снизились на 47,0%, до 3 трлн 381,6 млрд рублей с 6 трлн 375,9 млрд рублей за аналогичный период 2022 года, ненефтегазовые доходы - выросли на 10,3%, до 22 трлн 2,7 млрд рублей с 19 трлн 942,3 млрд рублей. Доля нефтегазовых доходов в общих доходах консолидированного бюджета в первой половине 2023 года сократилась до 13,3% с 24,2% годом ранее.

По данным Минфина, дефицит федерального бюджета в первом полугодии 2023 года составил 2 трлн рублей 350,2 млрд рублей против профицита в первом полугодии 2022 года в размере 1 трлн 482,3 млрд рублей.

Доходы в первом полугодии 2023 года составили 12 трлн 381,6 млрд рублей, что на 11,7% меньше, чем в первом полугодии 2022 года (14 трлн 017,1 млрд рублей). В том числе нефтегазовые доходы в первом полугодии 2023 года снизились на 47,0%, до 3 трлн 381,6 млрд рублей с 6 трлн 375,9 млрд рублей.

Расходы федерального бюджета в первом полугодии 2023 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 17,5%, до 14 трлн 731,7 млрд рублей с 12 трлн 534,8 млрд рублей.

Банк России по-прежнему не видит рисков для финансовой стабильности со стороны ослабления курса рубля. "На сегодня угрозы финансовой стабильности нет", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Регулятор напомнил, что обменный курс формируется под влиянием большого числа факторов. "Наряду со значительным сокращением стоимостных объемов экспорта происходит расширение спроса на импорт, связанное с активным ростом внутреннего спроса, в том числе на фоне высоких темпов кредитования при сохранении повышенного уровня государственного спроса", - отметил ЦБ.

Действия в области денежно-кредитной политики (ДКП) будут направлены на то, чтобы нейтрализовать последствия от этих факторов для стабилизации инфляции на цели 4% в 2024 году, подчеркнул Банк России.

"Для стабилизации инфляции на 4% требуется дальнейшее ужесточение ДКП. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявил регулятор.

Банк России 21 июля повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 8,5% годовых. Очередное заседание по ставке пройдет 15 сентября 2023 года.

"Совет директоров уже сказал 21 июля, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. Традиционно эта формулировка означает высокую вероятность повышения уже на ближайшем заседании", - заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на прошлой неделе.

Цены на нефть замедлили снижение в ходе торгов в понедельник, однако продолжают опускаться на фоне сокращения спроса на рисковые активы из-за новой волны кризиса на китайском рынке недвижимости.

Негативным фактором для мировых финансовых рынков в понедельник стала новость о том, что китайский девелопер Country Garden Holdings Co. ведет переговоры с целью продления сроков погашения облигаций.

К 15:00 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,32% - до $86,56 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,66% - до $82,63 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 0,7%, WTI - на 0,5%. Оба сорта завершили в плюсе седьмую неделю подряд в связи с опасениями дефицита нефти на мировом рынке. По оценке различных экспертов и организаций, дефицит в текущем квартале может составить около 2 млн баррелей в сутки.

"Рубль продолжает слабеть, и на текущий момент нет веских оснований ожидать смены тренда. Девальвация рубля позволяет Минфину сократить дефицит госбюджета, что в текущих условиях выглядит важной задачей", - подчеркивает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Недостаточный приток валюты на внутренний рынок обусловлен сократившейся экспортной выручкой. Правда, ее восстановлению может способствовать подорожавшая нефть. Однако добровольное сокращение нефтяного экспорта РФ вместе со снижением спроса на него, а также санкционные и геополитические ограничения ослабляют эффект от роста котировок нефти. В то же время импорт остается на относительно высоких уровнях, наблюдавшихся до весны 2022 года. Это поддерживает повышенный спрос на инвалюту вместе с выводом средств за рубеж как российскими лицами, так и нерезидентами, выходящими из активов в России", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Новая неделя началась с продолжения ослабления рубля. Перекупленность пары "доллар-рубль" высока, но сейчас по этому инструменту не стоит придавать большое значение техническим факторам хотя бы потому, что спекулянты не играют на валютном рынке заметной роли. Фундаментальные же факторы продолжают играть против российской валюты. Притока дополнительной валютной выручки от повышения цен на нефть мы так пока и не ощутили. Возможно, этот фактор начнет проявляться лишь на следующей неделе, когда экспортеры будут готовиться к уплате налогов. Налогов же в связи с ростом цен на нефть придется заплатить больше. Но это будет кратковременная помощь рублю. Для окончания периода падения рубля нужно дождаться сокращения импорта либо решительных шагов монетарных властей. До появления этих факторов не исключаем уход курса в район 115-120 рублей/$1", - полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.