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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Курс евро поднялся выше 111 рублей

Курс евро поднялся выше 111 рублей
Фото: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Евро и доллар США активно укрепляются на Московской бирже в понедельник днем. Евро поднялся выше 111 руб. впервые с 23 марта 2022 года, доллар торгуется выше 101 руб. впервые с этой же этой даты.

Курс евро составил 111,02 руб./EUR1 в 12:59 по московскому времени, что на 2,24 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США к этому времени стоил 101,38 руб./$1, подорожав на 1,95 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,08 рубля - до 105,72 руб.

"Рубль продолжает слабеть, и на текущий момент нет веских оснований ожидать смены тренда. Девальвация рубля позволяет Минфину сократить дефицит госбюджета, что в текущих условиях выглядит важной задачей", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Московская биржа США
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