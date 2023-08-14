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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Курс евро поднялся выше 110 рублей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Курс евро на "Мосбирже" поднялся выше 110 рублей впервые с 23 марта 2022 года.

Ранее этим же утром курс доллара превысил 100 рублей.

К 10:04 по Москве евро дорожал на 1,43 рубля, до 110,21 рубля. Доллар к этому моменту дорожал на 1,33 рубля, до 100,76 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) дорожала на 1,38 рубля - до 105,01 рубля.

"Фундаментальные факторы продолжают играть против российской валюты. Притока дополнительной валютной выручки от повышения цен на нефть мы так пока и не ощутили. Возможно, этот фактор начнет проявляться лишь на следующей неделе, когда экспортеры будут готовиться к уплате налогов. Налогов же в связи с ростом цен на нефть придется заплатить больше. Но это будет кратковременная помощь рублю. Для окончания периода падения рубля нужно дождаться сокращения импорта либо решительных шагов монетарных властей", - полагает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Мосбиржа
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