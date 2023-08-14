Nikola отзывает большую часть проданных грузовиков из-за проблем с аккумулятором

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель электрогрузовиков Nikola Corp. добровольно отзывает большую часть проданных на сегодняшний день машин, 209 штук, в связи с риском возгорания аккумулятора, сообщает MarketWatch.

Для сравнения, по итогам первого полугодия 2023 года компания поставила на рынок лишь 76 автомобилей.

Производитель уведомил о своих планах Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) и приостановил продажи машин, которые могут иметь опасный дефект.

Инцидент не повлияет на поставки новой продукции компании - грузовиков, работающих на водородных топливных элементах, - намеченные на третий квартал. Увеличение числа заказов на данный вид автомобилей ранее привело к резкому росту акций Nikola: за последние три месяца котировки взлетели более чем в 2,5 раза, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на треть.

Вместе с тем отзыв значительной доли машин частично нивелировал позитивную динамику компании на бирже - акции автопроизводителя в ходе предварительных торгов во вторник теряют в цене 10,6%.

На данный момент шесть из восьми экспертов, освещающих деятельность Nikola, сохраняют рекомендацию "держать" для ценных бумаг компании с прогнозной стоимостью $2,7 за акцию при текущей цене в $1,74.