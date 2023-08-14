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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Кофе подешевел до минимума за семь месяцев

Кофе подешевел до минимума за семь месяцев
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Цены на кофе сорта арабика опустились до минимума за семь месяцев на ожиданиях хорошего урожая в Бразилии, крупнейшем производителе кофе в мире.

Фьючерсы на арабику на бирже ICE в ходе торгов в понедельник опускались до $1,52 за фунт, пишет Trading Economics.

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В Бразилии собрано уже 74,9% урожая кофе по сравнению с 71,7% на ту же дату прошлого года, согласно данным бразильского объединения экспортеров Cooxupe.

Тем временем Минсельхоз США обнародовал новый прогноз, согласно которому в 2023-2024 сельхозгоду производство кофе в мире увеличится на 2,5%, до 174,3 млн мешков, благодаря скачку производства арабики на 6,9%. В Бразилии, как ожидает министерство, производство вырастет на 14,5%, до 67,9 млн мешков.

Бразилия
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