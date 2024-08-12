Цены на кофе на Нью-йоркской бирже подскочили на 6% на новости о заморозках в Бразилии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Кофе сорта арабика резко дорожает на Нью-йоркской бирже ICE Futures , достигнув максимумов цен с начала июля на данных о холодной погоде на юге Бразилии, сообщает Bloomberg. Фьючерсы на этот сорт подорожали на 6%, до $2,45 за фунт.

В минувшие выходные на юге Бразилии были зафиксированы заморозки. Температура не опускалась настолько низко, чтобы навредить плантациям кофе, сахарного тростника или иных культур, отметил управляющий директор Paragon Global Markets Майкл МакДугалл.

На этой неделе холодная погода, как ожидается, затронет штаты Риу-Гранди-ду-Сул, Санта-Катарина и Парана.

Ранее в отдельных районах Бразилии наблюдалась засуха, однако дождь может вызвать преждевременное цветение кофейных деревьев, и тогда заморозки или дальнейшая засуха могут навредить растениям, отметила президент консалтинговой компании J. Ganes Consulting Джудит Гейнс.