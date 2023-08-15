Баланс расчетов в иностранной валюте по ВЭД РФ в июне стал дефицитным

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, для расчетов в иностранной валюте, в июне стало дефицитным, следует из данных о валютной структуре расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам, опубликованных на сайте Банка России.

В июне профицит внешней торговли РФ товарами и услугами был положительным - $4,941 млрд (экспорт - $36,742 млрд, импорт - $31,800 млрд).

Однако для 40,2% экспорта ($14,763 млрд) и 30,3% импорта ($9,647 млрд) в расчетах были использованы российские рубли.

Таким образом, в иностранной валюте был оплачен импорт в размере $22,153 млрд, а поступления за экспорт составили $21,979 млрд, и сформировался дефицит в размере $174 млн.

Для сравнения, этот показатель в январе 2023 года составил $2,790 млрд, в феврале - $1,203 млрд, в марте - $2,555 млрд, в апреле он упал до $42 млн, в мае - вырос до $1,358 млрд.

Более детальный анализ показывает, что основной причиной формирования валютного дефицита в июне стали расчеты в валютах прочих (дружественных) государств, тогда как в валютах недружественных государств поддерживался устойчивый профицит (в апреле - $1,390 млрд, в мае - $1,300 млрд, в июне - $1,397 млрд). В валютах прочих государств уже в январе сформировался дефицит в размере $140 млн, в феврале - $336 млн, в марте он вырос до $1,109 млрд, в апреле - $1,348 млрд, в мае был профицит - $58 млн, в июне - снова дефицит $1,571 млрд.

В июне было зафиксировано устойчивое снижение курса рубля (с 80,99 рубля/$1 до 88,38/$1), в апреле также курс рубля значительно снижался. Как неоднократно отмечал ЦБ РФ, курс рубля в условиях действия валютных ограничений определяется в большей степени балансом спроса импортеров на иностранную валюту и предложения иностранной валюты со стороны экспортеров.

Этот же фактор назван определяющим и для наблюдаемого продолжения ослабления рубля в июле и первой половине августа.