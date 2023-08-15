Индекс МосБиржи снизился на 0,5%, индекс РТС подрос на 0,08%

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Рублевые цены большинства blue chips российского фондового рынка и индекс МосБиржи умеренно снизились по итогам основных торгов вторника, в то время как индекс РТС слегка подрос благодаря вечерней волне укрепления рубля.

К 18:50 индекс МосБиржи снизился на 0,5%, до 3115,25 пункта, индекс РТС прибавил 0,08%, до 1010,19 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" продемонстрировали негативную динамику в пределах 2%.

Подешевели обыкновенные акции "МТС" (-2%), "Яндекса" (-2%), "НЛМК" (-1,7%), АФК "Система" (-1,5%), "НОВАТЭКа" (-1,4%), "Северстали" (-1,3%), "РусГидро" (-1,2%), "АЛРОСА" (-1%), "Магнита" (-1%), "Интер РАО" (-0,9%), "Норникеля" (-0,8%), "Русала" (-0,8%), Сбербанка (-0,7%, "префы" потеряли в цене 0,3%), "Полюса" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), ВТБ (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), расписки TCS Group (-0,2%).

Подорожали акции "Московской биржи" (+5,3%), "Газпром нефти" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%, "префы" выросли в цене на 0,5%), "Роснефти" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), расписки OZON (+0,8%).

Ситуация на российском рынке акций на волатильных торгах 15 августа кардинально менялась несколько раз в зависимости от динамики курса нацвалюты, который в свою очередь находился под влиянием решения Банка России о повышении ключевой ставки сразу на 350 базисных пунктов (до 12% годовых) на внеочередном заседании во вторник. Российский рубль, заметно укреплявшийся до заседания ЦБ, возобновил снижение в основных валютных парах спустя несколько минут после объявления решения регулятора. Однако в последний час торгов рубль вновь стал активно укрепляться, в результате чего доллар США к концу дня оказался вблизи отметки 97,09 рубля, подешевев на 57 копеек.

Как полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", снижение рублевых цен российских акций и индекса МосБиржи к концу основных биржевых торгов вторника произошло в основном из-за новой волны укрепления рубля, в то время как долларовый индекс РТС по этой же причине смог выйти в небольшой плюс. Аналитики не исключают, что рост нацвалюты вечером во вторник мог произойти на спекуляциях вокруг того, что ЦБ РФ может не ограничиться лишь повышением ключевой ставки для того, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке, а может объявить и другие меры валютного регулирования. В частности, перед заседанием ЦБ управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич отмечал: "Ожидаем, что ЦБ применит комплекс мер - помимо повышения ставки могут быть увеличены нормы резервирования для банков и/или введены дополнительные ограничения на трансграничные движения капитала".

ЦБ повысил ключевую ставку с 15 августа на 350 базисных пунктов - до 12% годовых. Это решение принято с целью ограничения рисков для ценовой стабильности, пояснил регулятор. ЦБ, убрав из заявления с решением совета директоров содержательную часть сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), решил дать дополнительный комментарий. Регулятор допустил дальнейшее повышение ключевой ставки при усилении проинфляционных рисков.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году. И в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки", - заявил Банк России.

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