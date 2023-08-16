Оператор Гонконгской фондовой биржи получил рекордную квартальную выручку

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx), оператор Гонконгской фондовой биржи, в первом полугодии 2023 года увеличил выручку на 18%, до 10,58 млрд гонконгских долларов. Это второй по величине показатель выручки в истории компании. Выручка за второй квартал выросла на 18% до рекордных 5,02 млрд долларов.

Полугодовая чистая прибыль компании выросла на 31% до 6,31 млрд гонконгских долларов ($806,6 млн) с 4,84 млрд долларов годом ранее.

Чистый инвестиционный доход в первом полугодии обновил максимум на фоне высоких процентных ставок и составил 817 млн долларов против убытка в 378 млн долларов годом ранее.

Среднесуточный оборот торгов ценными бумагами на бирже в январе-июне сократился на 16% и составил 115,5 млрд долларов.

За этот период на площадке состоялись размещения акций 33 компаний на общую сумму 17,9 млрд долларов. На конец полугодия на рассмотрении биржи находилось 104 заявки на проведение IPO.

"Если говорить о перспективах, то настроения участников рынка продолжит формировать макроэкономическая конъюнктура, однако мы рады воодушевляющим признакам восстановления нашего рынка IPO, к тому же с весьма значительным портфелем заявок", - прокомментировал отчетность глава компании Николас Агузин.

За последний года капитализация HKEx уменьшилась на 12,2% (до 385,4 млрд долларов), в то время как фондовый индекс Hang Seng потерял 8%.