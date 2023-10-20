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Оператор Гонконгской биржи HKEx увеличил квартальную чистую прибыль на 30%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx), оператор Гонконгской фондовой биржи, в третьем квартале 2023 года увеличил чистую прибыль на 30%, выручку - на 9%.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила 2,95 млрд гонконгских долларов ($377,1 млн) против 2,26 млрд гонконгских долларов за аналогичный период годом ранее.

Квартальная выручка увеличилась до 4,7 млрд с 4,3 млрд гонконгских долларов. Позитивным фактором для выручки стал рост инвестиционного дохода, негативным - снижение комиссионного дохода от листинга компаний на бирже.

В январе-сентябре 2023 года в Гонконге состоялось 47 первичных размещений акций, в ходе которых компании привлекли 24,6 млрд гонконгских долларов, на 67% меньше, чем за тот же период годом ранее.

На конец сентября на рассмотрении биржи находилось 115 заявок на первичное размещение бумаг в Гонконге.

Объем среднесуточного оборота акций, торгуемых на бирже, в третьем квартале увеличился на 1% и составил 98,4 млрд гонконгских долларов.

С начала 2023 года капитализация HKEx снизилась на 15,5%, до 366 млрд гонконгских долларов ($46,8 млрд).

Гонконг HKEx
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