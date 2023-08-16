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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Активность на срочном рынке "Мосбиржи" 15 августа стала максимальной с февраля 2022 года

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 15 августа зафиксировала на срочном рынке сразу два рекорда: дневной объем торгов превысил 700 млрд рублей, а сделки в течение дня заключали свыше 67 тысяч клиентов, говорится в сообщении торговой площадки.

Оба показателя стали максимальными с февраля 2022 года.

Доля физлиц в общем объеме торгов составила 65%.

В топ-10 наиболее востребованных инструментов по объему торгов вошли: фьючерсы на валютные пары "доллар США - российский рубль", "китайский юань - российский рубль", "евро - российский рубль", "евро - доллар США", вечный фьючерс на доллар США, фьючерсы на индексы МосБиржи и РТС, на природный газ, золото и нефть марки Brent.

Срочный рынок "Мосбиржи" - площадка по торговле производными финансовыми инструментами. Сегодня на рынке деривативов торгуются 27 опционов на акции, 3 опциона на валюты, 104 фьючерсных контракта и 55 опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары.

Ранее "Мосбиржа" сообщала, что активность частных инвесторов 14 августа достигла абсолютного рекорда, в этот день сделки на бирже совершали более 1,5 млн человек.

Торги во вторник, 15 августа, проходили при повышенной волатильности на фоне внеочередного заседания Банка России, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки сразу на 350 базисных пунктов, до 12%. Рубль, заметно укреплявшийся до заседания регулятора, возобновил снижение в основных валютных парах спустя несколько минут после объявления решения, однако в последний час торгов вновь стал активно укрепляться.

Ситуация на российском рынке акций во вторник также менялась несколько раз в зависимости от динамики курса нацвалюты. По итогам торгов индекс МосБиржи закрылся умеренным снижением, а индекс РТС подрос благодаря вечерней волне укрепления рубля.

Мосбиржа Банк России
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