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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

ВТБ вслед за Сбербанком повысил ставки по вкладам

ВТБ вслед за Сбербанком повысил ставки по вкладам
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - ВТБ, второй по активам банк России, вслед за Сбербанком также объявил о повышении доходности депозитов. С 17 августа размещение средств для вкладчиков доступно с доходностью до 11% годовых в зависимости от срока и типа вклада.

Для клиентов, которые переводят свою пенсию в ВТБ, максимальная ставка составит 12%.

Максимальную доходность 11% годовых получат клиенты, размещающие деньги на ВТБ-Вкладе в дистанционных каналах сроком на три года и выбирающие опции капитализации процентов или выплаты в конце срока. Минимальная сумма по продукту составляет 10 тыс. рублей при размещении средств в ВТБ Онлайн или банкомате и 50 тыс. - в офисах банка. Также ставка в 11% доступна клиентам Private Banking при размещении средств на три месяца, а для клиентов "Привилегии" на этот срок - 10,5%.

Сбербанк ранее 17 августа сообщил о повышении ставок по вкладам. Максимальная ставка теперь составляет 12% годовых (ранее - 10%). Она доступна клиентам, которые открывают вклады линейки "Лучший процент" на три года и увеличивают баланс срочных рублевых вкладов.

Доходность линеек "СберВклад" и "Управляй" тоже выросла.

Банк России с 15 августа повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов - до 12% годовых.

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