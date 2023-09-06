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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

ЦБ РФ повысил прогноз по росту средств населения в банках на этот год до 11-15%

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогноз по росту средств населения в банках на 2023 год до 11-15% с 8-12% ранее, в том числе из-за возможного интереса физлиц к вкладам по повышенным процентным ставкам, следует из обзора ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Средства физлиц во II квартале 2023 года (без счетов эскроу) выросли на 5% - до 1,9 трлн руб., после околонулевой динамики в первом квартале. Приток произошел на фоне увеличения экономической активности и роста реальных заработных плат населения, отмечается в обзоре регулятора.

Крупные российские банки сообщили о росте ставок по вкладам после того, как ЦБ 15 августа заявил о повышении ключевой ставки с 8,5% до 12%.

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