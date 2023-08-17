Ритейлер Walmart увеличил квартальную выручку лучше прогнозов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший ритейлер США Walmart Inc. во втором квартале 2024 финансового года (завершился 31 июля) повысил скорректированную прибыль и выручку сильнее ожиданий рынка и улучшил годовой прогноз.

Чистая прибыль компании в отчетный период подскочила более чем в полтора раза и составила $7,89 млрд, или $2,92 в расчете на акцию, по сравнению с $5,15 млрд, или $1,88 на акцию, полученными за сопоставимый период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила $1,84 на акцию и оказалась выше прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $1,71 на акцию.

Выручка повысилась на 5,7% и достигла $161,63 млрд против $152,86 млрд годом ранее. Показатель без учета изменения валютных курсов вырос на 5,4%. Эксперты в среднем прогнозировали выручку компании в размере $160,22 млрд.

Выручка Walmart в США в минувшем финквартале увеличилась на 5,5%, до $110,9 млрд. Продажи в мелкооптовой сети Sam's Club практически не изменились и составили $21,8 млрд. Тем временем в международном подразделении выручка повысилась на 13,3%, до $27,6 млрд.

По обновленному прогнозу компании, в 2024 фингоду скорректированная прибыль в расчете на акцию составит $6,36-6,46, а выручка увеличится на 4-4,5%. Опрошенные FactSet аналитики ждут скорректированную прибыль в размере $6,30 на акцию.

Walmart управляет около 10,5 тысячами магазинов в 20 странах мира, а также работает в сфере электронной коммерции. Штат компании составляет около 2,1 млн человек, включая 1,6 млн в США.

С начала 2023 года капитализация Walmart выросла на 12,3%, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 5%.