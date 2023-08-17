Глобальный спрос на строительство танкеров в I полугодии вырос в 3,6 раза

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года общий объем портфеля заказов на строительство танкеров вырос в 3,6 раза в годовом исчислении; спрос на новые балкерные суда увеличился на 19,7%, а на контейнеровозы - упал в 3,4 раза.

Об этом говорится в исследовании старшего аналитика сервиса по отслеживанию и оценке судов VesselsValue Ребекки Галанопулос Джонс.

Общий объем заказов на новые суда снизился, и по сравнению с 2022 годом их количество не достигло рекордного уровня, наблюдавшегося в последние два года. На данный момент в портфель добавлено 466 грузовых судов, что на 23% меньше, чем в 2022 году.

Сокращение количества заказов на новые суда, особенно в секторе контейнеровозов, отражает более слабые глобальные макроэкономические перспективы, поскольку интерес к этому грузовому транспорту достиг точки насыщения и в настоящее время начал снижаться, отмечает эксперт. Ставки для этого сектора упали и сейчас начинают стабилизироваться по сравнению с историческими максимумами 2022 года. Количество контрактов на контейнеровозы сократилось с 295 в I полугодии прошлого года до 86 в этом году.

В то же время, несмотря на стремление к более экологичным источникам энергии, приведшее в прошлом году к увеличению числа заказов на LNG-суда, количество контрактов на строительство новых танкеров вновь увеличилось, а на газовозы - сократилось в 2,8 раза, до 32. Греция вновь заняла первое место по заявкам на нефтяные суда, разместив почти половину из них - 47,9%, затем следует Япония с 31,6% и ОАЭ - 6,9%.

"После затишья в I полугодии 2022 спрос на танкеры возродился, а доходы укрепились благодаря изменению торговых маршрутов и росту спроса на тонно-мили из-за конфликта между Украиной и Россией", - объясняет эксперт.

За рассматриваемый период было подписано 120 контрактов на новые суда. Основными из них являются 10 танкеров LR2 дедвейтом 115 тысяч тонн по $62 млн для греческой Dynacom Tankers, которые планируется построить на верфи Dalian Shipbuilding и поставить в 2025-2026 годах.

В 2023 году по заказам в газовом секторе лидирует Япония, подтверждено 18 контрактов, или 30% всего объема. Большинство из них касалось крупных газовозов вместимостью 174 тысячи куб. метров. Второе место занимает Греция с 13 договорами, 16,6%, на третьем месте Сингапур с 6 позициями (6%). В январе стоимость Large LNG достигла исторического максимума в $257,4 млн и оставалась выше $250 млн до конца первой половины года. В конце июня планка поднялась еще выше: NYK Line заказала два Large LNG вместимостью 174 тыс. куб. м за $261,3 млн каждый. Они будут построены Hyundai Mipo и доставлены в 2026-2027гг.

Стареющий балкерный флот, экологические требования и высокие ставки в последнее время также вызвали интерес к строительству новых судов в этом секторе, поскольку площади на верфях становятся доступными, а заказы на новые контейнеры сокращаются. Так, количество контрактов здесь выросло на 20%, до 200. Стоимость новых заказов на сухогрузы в первой половине года заметно увеличилась. Например, цены на Panamax дедвейтом 82 тысячи тонн выросли примерно на 10,3% - до $37,6 млн.

В целом первое место в качестве самого популярного выбора для строительства новых судов заняли китайские верфи: на них в первом полугодии было размещено 279 заказов, или около 62,1% от общего объема, причем большинство пришлось на балкеры. Южная Корея завоевала второе место - 27% и 121 заявка. Япония снова оказалась на третьем месте с показателем 8,9%, хотя эта доля снизилась с 14,8% в прошлом году. На вьетнамские верфи приходилось около 1,3% заказов, а на Филиппины - 0,6%.