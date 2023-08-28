Десять крупнейших покупателей танкеров в 2023 году потратили $3,7 млрд

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Десять крупнейших покупателей танкеров с начала года потратили на приобретение 90 бывших в употреблении судов $3,7 млрд - вдвое больше, чем аналогичные игроки на рынке балкеров, говорится в исследовании старшего аналитика сервиса по отслеживанию и оценке судов VesselsValue Ребекки Галанопулос Джонс.

На сегодняшний день крупнейшие покупатели подержанных навалочников выложили за 51 судно в общей сложности $1,6 млрд.

Первое место по расходам на танкеры заняла Scorpio Tankers после приобретения 17 судов общей стоимостью $829 млн, включая 13 - типа MR и четыре - LR2. Средний возраст покупки составил всего четыре года.

На втором месте новичок - индийская Gatik Ship Management, которая заплатила $641 млн за 19 танкеров, доведя общее число купленных судов с момента создания компании в декабре 2021 года до 63. Средний возраст приобретенного имущества составляет 15 лет. Некоторые из этих судов уже повторно проданы, так как спрос на них продолжает расти.

Далее идет канадская Teekay Tankers, которая приобрела 1 Suezmax, 4е Aframax и 4 LR2 с общим объемом затрат $393,9 млн. Средний возраст приобретенных судов - 12 лет.

С сентября 2022 года стоимость четырехлетних танкеров типа MR превышает $40 млн, а LR2 - $65 млн., что является самым высоким показателем с 2008 года. Это объясняется ростом спроса после введения санкций в отношении российской нефти, которые изменили структуру торговых потоков.

По общим затратам на балкерные суда лидером является норвежская Golden Ocean, потратившая $291 млн на 6 Newcastlemax Capesize дедвейтом 208 тысяч тонн и средним возрастом четыре года.

Приобретение гонконгской Pacific Basin 9 балкеров за $189,9 млн вывело ее на второе место в данной категории. В этом году компания купила 4 Ultramax, 2 Supramax и 1 балкер Handy средним возрастом 10 лет. Далее идет Bank of Communications Financial Leasing с суммой расходов $188,7 млн, она в основном закупала современные суда: 1 Capesize 2021 года, 1 Panamax и 2 Supramax 2023 года постройки.