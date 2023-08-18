Индекс МосБиржи вырос на 1,7%, индекс РТС - на 1,8%

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций умеренно подрос в пятницу благодаря наметившейся стабилизации курса рубля после его активного укрепления в течение четырех предыдущих дней. Индекс МосБиржи смог закрыться выше отметки 3100 пунктов, несмотря на негативную конъюнктуру мировых фондовых площадок.

К 18:50 индекс МосБиржи вырос на 1,71%, до 3111,22 пункта, индекс РТС вырос на 1,76%, до 1047,03 пункта (+1,76%); цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" продемонстрировали позитивную динамику в пределах 5%.

Доллар подешевел на 2 копейки, до 93,75 рубля.

Подорожали обыкновенные акции "Московской биржи" (+5%), ВТБ (+4,5%), "АЛРОСА" (+3,4%), "Полюса" (+2,7%), "ЛУКОЙЛа" (+2,2%), АФК "Система" (+2,2%), "Татнефти" (+2,1%), "НОВАТЭКа" (+2,1%), "Магнита" (+2,1%), "МТС" (+1,8%), "Норникеля" (+1,8%), "НЛМК" (+1,7%), "Интер РАО" (+1,6%), "Роснефти" (+1,3%), "Яндекса" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,1%, "префы" прибавили в цене 1,3%), "РусГидро" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), Сбербанка (+0,9%, "префы" выросли на 1,1%), "Газпрома" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,8%), "ММК" (+0,8%), "Русала" (+0,7%), "Северстали" (+0,4%), расписки OZON (+2,9%) и TCS Group (+2,3%).

Наблюдательный совет ВТБ 5 сентября рассмотрит ряд важных кадровых вопросов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка. В четверг Frank Media со ссылкой на источники сообщило, что бывший руководитель розничного бизнеса ВТБ 24 и Почта банка Георгий Горшков может возглавить розничное направление ВТБ. Он сменит зампреда правления Анатолия Печатникова, который руководил этим бизнесом с 2018 года, когда произошло объединение ВТБ и ВТБ 24. "Состав правления ВТБ утверждается наблюдательным советом банка. Его очередное заседание запланировано на 5 сентября, в повестке - в том числе ряд важных кадровых вопросов. До решения набсовета комментарии преждевременны", - заявили в ВТБ, комментируя возможные изменения в правлении.

Наблюдательный совет "АЛРОСА" 26 августа рассмотрит рекомендации акционерам по размеру дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года и созыв внеочередного собрания акционеров. "АЛРОСА", в апреле прошлого года попавшая в SDN list, не выплачивала финальные дивиденды за 2021 год, промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года и финальные дивиденды 2022 года. В последнем случае наблюдательный совет компании мотивировал невыплату "внешними факторами неопределенности" и необходимостью повышения устойчивости компании.

Во "втором эшелоне" заметно подорожали ценные бумаги "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), котировки выросли на 31,3% (до 1,0895 рубля за штуку), и компании "ЮТэйр" (+17,3%, до 12,87 рубля за штуку). Из-за роста цены акций "ОАК" и "ЮТэйр" в ходе торгов более чем на 20% Мосбиржа в режиме основных торгов "T+" проводила дискретные аукционы для данных ценных бумаг.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", на динамику рублевых цен российских акций и индекс МосБиржи по-прежнему большое влияние оказывали колебания курса рубля. При этом если в первые полтора часа торгов локальное укрепление нацвалюты вызвало отрицательную коррекцию индекса МосБиржи, то последовавшее после этого ослабление рубля до уровней закрытия четверга способствовало возвращению фондового индикатора на позитивную территорию. Динамика же индекса РТС в течение дня была более стабильной, индикатор с самого начала торгов находится в плюсе. Рост российских акций сдерживался сохраняющейся нестабильностью мировых фондовых рынков.

Цены на нефть умеренно подрастают на торгах в пятницу, но завершают неделю снижением на фоне слабых статданных из Китая, а также сигналов о возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США.

К 18:50 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,2%, до $84,29 за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на бирже NYMEX на 0,3%, до $80,63 за баррель.

На прошлой неделе цены на нефть поднимались до максимумов с начала 2023 года благодаря ожиданиям "мягкой посадки" американской экономики. Новостной поток этой недели был менее воодушевляющим для нефтяного рынка, поскольку новая волна опасений в отношении китайского рынка недвижимости и экономики КНР в целом охладили оптимизм инвесторов в отношении экономического роста.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона упали в пятницу вслед за снижением Уолл-стрит на фоне скачка доходностей US Treasuries. Негативом для азиатских рынков также стала информация о том, что китайский застройщик China Evergrande Group подал заявление о банкротстве в Нью-Йорке. Это усилило опасения инвесторов в отношении рынка недвижимости КНР и последствий проблем девелоперов для китайской экономики в целом. Европейские фондовые площадки также снизились по итогам торгов 18 августа на 0,1-0,7%.

Фондовые индексы США снижаются в начале торгов в пятницу, демонстрируя отрицательную динамику четвертую сессию подряд на фоне рекордной за 16 лет доходности гособлигаций и экономических проблем Китая. Основным негативным фактором в последние дни стало падение стоимости долгосрочных гособлигаций США, что отражается в росте их доходности. Так, доходность 10-летних US Treasuries достигла максимума с 2008 года, 30-летних облигаций - рекордного значения с 2011 года.

По словам главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексея Головинова, "индекс МосБиржи провел основную сессию в диапазоне 3050-3100 пунктов. Риски дальнейшего укрепления рубля придавливали спрос на акции экспортеров. Динамика внутренних секторов также не впечатляла, заметно росли лишь отдельные бумаги. Вероятно, сказывался фактор приближающихся выходных, из-за чего инвесторы не готовы были совершать покупки и фиксировали прибыль по тем позициям, которые сильно выросли в последние дни. Прежде всего, сюда можно отнести бумаги ВТБ, которые вчера подскочили на 4%, а сегодня большую часть времени торговались в небольшом минусе. Похожая ситуация сложилась и в акциях "Черкизово". С начала недели они прибавили более 10% на ожиданиях дивидендов, которые в конце концов оправдались. Порадовали инвесторов и неплохие финансовые результаты компании за I полугодие. Вновь в лидерах роста оказались акции "Мосбиржи", продолжая отыгрывать повышение ключевой ставки, что позитивно скажется на процентных доходах компании".

"Будущая динамика индекса МосБиржи зависит от ситуации на валютном рынке. В случае укрепления рубля есть высокая вероятность того, что индекс может опуститься ниже 3000 пунктов. В негативном сценарии следующим промежуточным уровнем поддержки выступает отметка 2950 пунктов с потенциалом снижения индекса до 2800 пунктов", - полагает Головинов.

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский фондовый рынок в пятницу вырос, получив поддержку от динамики отдельных бумаг и стабилизации курса нацвалюты. Рубль на "Мосбирже" отступил от максимумов дня и изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню. Вместе с тем зарубежные фондовые площадки в пятницу оставались в режиме "ухода от риска" из-за сохранения проблем в экономике Китая и фиксации прибыли на фоне опасности еще одного повышения процентной ставки ФРС.

"Динамика российского фондового рынка на неделе во многом определялась сигналами со стороны рубля. Список дивидендных историй при этом пополнили "Белуга групп", "Татнефть", "Черкизово" и банк "Санкт-Петербург": эмитенты рекомендовали дивиденды за I полугодие 2023 года, доходность по которым не превысила 6,5%. Собрание акционеров Глобалтранс одобрило редомициляцию компании с Кипра, а X5 Retail Group, HeadHunter и "АЛРОСА" представили сильные финансовые результаты за I полугодие текущего года. Акции "Московской биржи" стремились к максимуму 2022 года и показывали внутридневные ралли на фоне резкого увеличения активности инвесторов в период возросшей волатильности", - отмечает Кожухова.

"Российский фондовый рынок в пятницу вырос, проигнорировав негатив на глобальных площадках. В явных лидерах повышения оказались акции финансового сектора, прибавляющие на фоне увеличения стоимости долгового фондирования со стороны ЦБ в начале недели. Индекс МосБиржи смог оттолкнуться от трендовой линии и поддержки на отметке 3030 пунктов, что должно поддержать котировки на горизонте ближайших сессий. В случае пробития уровня 3030 пунктов вероятно продолжение отрицательной коррекции к нижней линии Боллинджера в район 2950 пунктов", - считает аналитик ФГ "Финам" Александр Ковалев.

По мнению аналитика "БКС Мир инвестиций" Юлии Голдиной, "акции "Московской биржи" демонстрируют уверенный рост, так как биржа выступает одним из основных бенефициаров объявленного во вторник решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку. В целом на российском рынке формируется боковая формация. Ключевые уровни поддержки по индексу МосБиржи находятся в районе 3015-3025 пунктов, и при пробитии этих уровней распродажи могут ускориться с ближайшей целью 2880 пунктов. Однако среднесрочно мы продолжаем позитивно смотреть на рынок".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 составил 52,55 млрд рублей (из них 5,88 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5 млрд рублей на бумаги "Московской биржи" и 4,81 млрд рублей на акции ВТБ).