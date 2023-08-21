Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным повышением котировок большинства blue chips благодаря стабилизации курса рубля в диапазоне 93-94 руб./$1 и растущей нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3141,6 пункта (+0,98%), индекс РТС – 1057,06 пункта (+0,96%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 2,7%.

Доллар США к этому моменту снизился всего на 14 копеек к закрытию пятницы, составив 93,61 руб./$1.

Подорожали обыкновенные акции "Газпром нефти" (+2,7%), "МТС" (+2,6%), "НОВАТЭКа" (+1,9%), "Московской биржи" (+1,7%), АФК "Система" (+1,7%), "Русала" (+1,5%), "Северстали" (+1,3%), "НЛМК" (+1,2%), Сбербанка (+1,2%, "префы" прибавили в цене 0,9%), "ММК" (+1,2%), "РусГидро" (+1,2%), "Яндекса" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,1%, "префы" выросли на 1,8%), "Полюса" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Роснефти" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "Татнефти" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,3%), ВТБ (+0,1%), расписки TCS Group (+2%) и OZON (+1,4%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к умеренному росту рублевых цен российских акций в начале торгов понедельника способствуют как стабилизация курса рубля, наблюдаемая второй день подряд после сильной волатильности на прошедшей неделе, так и продолжающийся рост мировых цен на нефть. Вместе с тем нестабильность мировых фондовых рынков сдерживает повышение российских акций.

Нефть

Цены на нефть поднимаются на торгах в понедельник после снижения по итогам прошлой недели, зафиксированного впервые с июня. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 в понедельник составляет $85,38 за баррель, что на 0,68% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подорожали на 0,8%, до $84,8 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,73%, до $81,84 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 1,1%, до $81,25 за баррель.

Сокращение добычи странами ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией поддерживает цены на нефть, однако ситуация в Китае, экономика которого ослабляется, служит противовесом на рынке.

Рынки акций США и Азии

Фондовые индексы США завершили без единой динамики торги в пятницу: Dow Jones Industrial Average слабо вырос, тогда как Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite умеренно снизились. За прошлую неделю Dow Jones потерял 2,2%, S&P 500 - 2,1%, Nasdaq - 2,6%. S&P 500 и Nasdaq закончили в минусе третью неделю подряд. Основным негативным фактором в последние дни стало падение стоимости долгосрочных гособлигаций США, что привело к росту их доходности. Так, доходность 10-летних US Treasuries на минувшей неделе достигала максимума с 2008 года, 30-летних облигаций - рекордного значения с 2011 года.

Инвесторы опасаются, что, если доходность гособлигаций продолжит расти и экономика останется сильной, Федрезерву придется еще сильнее повысить ставки. А с учетом того, что доходность уже высока, облигации создадут конкуренцию рынку акций, особенно для тех инвесторов, которые считают облигации менее рисковым инструментом, чем акции.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в понедельник. Рынки Китая и Гонконга падают на фоне менее резкого, чем ожидалось, снижения базовой ставки Народным банком КНР (НБК, Центробанк страны.) Китайский фондовый индекс Shanghai Composite опустился в ходе торгов на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1,5%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,37%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi прибавляет 0,2% в понедельник, австралийский S&P/ASX 200 – теряет 0,3%.

НБК опустил процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов (б.п.) – до 3,45% годовых, что является рекордно низким уровнем. На прошлой неделе китайский ЦБ уменьшил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), на 15 б.п. до 2,5%. Поскольку эта ставка напрямую влияет на LPR, ожидалось, что и последняя будет уменьшена на 15 б.п. Менее существенное, чем ожидалось, снижение может говорить о нежелании китайских банков опускать ставки по кредитам, поскольку это сокращает их прибыли. В пятницу представители НБК и китайских финрегуляторов провели встречу с топ-менеджерами банков, в ходе которой вновь призвали их наращивать объемы кредитования, чтобы поддержать экономику КНР.

Возможна консолидация индекса МосБиржи в границах диапазона 3015-3200 пунктов в течение торговой сессии понедельника, считает эксперт "БКС Экспресс" Василий Карпунин. "Российский рынок акций завершил прошлую неделю уверенным ростом. Индекс МосБиржи восстанавливался после отката, его значения вернулись выше 3100 пунктов. Обороты торгов на этом отскоке снизились и вернулись к средним значениям последних недель, - отмечает аналитик. - По индексу МосБиржи наблюдается переход в фазу боковой консолидации. Диапазон 3015-3025 пунктов теперь является важным рубежом, отделяющим рынок от более сильной волны коррекции с целями в районе 2880 пунктов. Причин для такого пробоя на сессии в понедельник не наблюдается. Сверху в качестве зоны торможения может выступать район 3150-3200 пунктов. Сценарий консолидации в указанных границах сейчас выглядит вполне вероятным".