Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

В РФ расширили программу льготного лизинга для АПК

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило параметры льготного лизинга сельхозтехники, машин и оборудования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

В частности, в перечень техники, передаваемой по договорам льготного лизинга, включены также автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы, железнодорожные вагоны.

"Это позволит уменьшить потери при доставке сырья и продовольствия и нарастить объемы грузоперевозок", - сказал премьер.

Кроме того, сельхозпроизводители, которые уже заключили договоры льготного лизинга, смогут реструктуризировать свои платежи. Такой подход поможет снизить финансовую нагрузку на хозяйства, добавил он.

Мишустин также сообщил, что для упрощения приобретения необходимой сельхозтехники и оборудования правительство скорректировало правила предоставления субсидий на эти цели. "Теперь аграрии смогут активнее участвовать в программах "Росагролизинга", в том числе для перерабатывающих предприятий, не имевших ранее таких преимуществ, - сказал он. - Рассчитываем, что эти меры будут востребованы не только агропромышленным комплексом, но и производителями сельскохозяйственной техники, машин и оборудования".

Постановление правительства о расширении инструментов поддержки подписано 10 августа 2023 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Китай продолжает обновлять максимумы по импорту газа

Суд просят взыскать в доход государства акции "Кузбассэнерго"

Райффайзенбанк введет комиссию 50% для МСП на зачисление долларов из других банков

Райффайзенбанк введет комиссию 50% для МСП на зачисление долларов из других банков

Мастер-франчайзи Domino's Pizza инициирует банкротство российского бизнеса

Мастер-франчайзи Domino's Pizza инициирует банкротство российского бизнеса

My.Games начала переговоры о продаже сервиса Boosty

CEO Polymetal рассказал о претендентах на российские активы компании

Рубль немного теряет относительно доллара и стабилен к юаню

Рубль немного теряет относительно доллара и стабилен к юаню

Первый иск российских инвесторов к Clearstream поступил в суд

Первый иск российских инвесторов к Clearstream поступил в суд

Дочь основателя "Нэфис косметикс" требует 11 млрд рублей с Synergetic

Дочь основателя "Нэфис косметикс" требует 11 млрд рублей с Synergetic

Источники сообщили о перебоях с поставками дизельного топлива аграриям

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });