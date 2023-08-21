В РФ расширили программу льготного лизинга для АПК

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило параметры льготного лизинга сельхозтехники, машин и оборудования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

В частности, в перечень техники, передаваемой по договорам льготного лизинга, включены также автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы, железнодорожные вагоны.

"Это позволит уменьшить потери при доставке сырья и продовольствия и нарастить объемы грузоперевозок", - сказал премьер.

Кроме того, сельхозпроизводители, которые уже заключили договоры льготного лизинга, смогут реструктуризировать свои платежи. Такой подход поможет снизить финансовую нагрузку на хозяйства, добавил он.

Мишустин также сообщил, что для упрощения приобретения необходимой сельхозтехники и оборудования правительство скорректировало правила предоставления субсидий на эти цели. "Теперь аграрии смогут активнее участвовать в программах "Росагролизинга", в том числе для перерабатывающих предприятий, не имевших ранее таких преимуществ, - сказал он. - Рассчитываем, что эти меры будут востребованы не только агропромышленным комплексом, но и производителями сельскохозяйственной техники, машин и оборудования".

Постановление правительства о расширении инструментов поддержки подписано 10 августа 2023 года и размещено на официальном портале правовой информации.