Минсельхоз обеспокоен ситуацией с поставками сельхозтехники аграриям

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация с обеспечением АПК сельхозтехникой, спрос на которую со стороны аграриев снизился из-за роста цен, вызывает беспокойство у Минсельхоза, заявил в Госдуме глава ведомства Дмитрий Патрушев.

"В целом, так мягко скажу: она (ситуация со снижением закупок аграриями сельхозтехники - ИФ) нас волнует, но это не первостепенная задача. Соответственно, будем вырабатывать какие-то методы, которые позволят приобретать сельхозтехнику нашим аграриям", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов.

По его словам, сейчас "идет некоторое, небольшое, но падение энергообеспеченности". Он напомнил, что вместе с Минпромторгом сформирован план, в соответствии с которым технику можно закупать со скидкой от 10% до 20%. На эту скидку предполагается направлять часть средств, полученных от утильсбора.

При этом министр обратился к депутатам с просьбой проконтролировать закупку техники регионами в рамках предоставленных им квот. За счет плана, по данным регионов, ожидается закупка более 4 тыс. тракторов, уточнил он.

"Но при этом надо понимать, что конечно, очень сильно выросла цена техники. У нас практически запретительные цены сформировались на импортную технику. Помимо всего прочего, мы не можем нормально поставлять запчасти под импортную технику. Соответственно, будем замещать своей. У нас достаточно неплохо работают наши заводы и по производству тракторов, и по производству сельскохозяйственных машин", - сказал он.

Как сказал министр, ключевым механизмом обеспечения АПК техникой остается льготный лизинг от "Росагролизинга". В 2023 году компания поставит аграриям 13 тысяч единиц техники и оборудования. К настоящему времени на полях уже работает более 11 тысяч машин.

"Почти 95% поставляемой "Росагролизингом" техники - это продукция российского и белорусского производства, что дает гарантии в части дальнейшего обслуживания", - сказал министр.