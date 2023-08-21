Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Розничная цена литра дизтоплива в Москве превысила 60 рублей

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Цены на дизельное топливо на столичных АЗС на минувшей неделе значительно ускорили рост, бензин продолжает умеренно дорожать, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА).

По итогам прошлой недели средневзвешенная розничная цена дизтоплива в Москве выросла на 68 копеек, до 60,27 руб./л.

Средневзвешенная цена на АИ-92 в столице выросла на 8 копеек и составила 50,29 руб./л, АИ-95 – на 9 коп., до 55,76 руб./л.

Рост стоимости дизельного топлива в рознице отражает динамику биржевых торгов последних недель. По данным СПбМТСБ, на 21 августа стоимость ДТ на бирже находится вблизи исторического максимума – 66,602 тыс. руб./т (по территориальному индексу европейской части России).

Москва СПбМТСБ Московская топливная ассоциация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" полностью разместил три выпуска бондов общим объемом 120 млрд рублей

"Зарубежнефть" рассматривает покупку 50% доли ветроэнергетической компании в РФ

"Мегафон" выплатил 26 млрд рублей дивидендов из прибыли прошлых лет

"Мегафон" выплатил 26 млрд рублей дивидендов из прибыли прошлых лет

Citi разделит на три части бизнес по работе с институциональными клиентами

Citi разделит на три части бизнес по работе с институциональными клиентами

Китай продолжает обновлять максимумы по импорту газа

Китай продолжает обновлять максимумы по импорту газа

Суд просят взыскать в доход государства акции "Кузбассэнерго"

Райффайзенбанк введет комиссию 50% для МСП на зачисление долларов из других банков

Райффайзенбанк введет комиссию 50% для МСП на зачисление долларов из других банков

Мастер-франчайзи Domino's Pizza инициирует банкротство российского бизнеса

Мастер-франчайзи Domino's Pizza инициирует банкротство российского бизнеса
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });