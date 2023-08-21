Розничная цена литра дизтоплива в Москве превысила 60 рублей

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Цены на дизельное топливо на столичных АЗС на минувшей неделе значительно ускорили рост, бензин продолжает умеренно дорожать, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА).

По итогам прошлой недели средневзвешенная розничная цена дизтоплива в Москве выросла на 68 копеек, до 60,27 руб./л.

Средневзвешенная цена на АИ-92 в столице выросла на 8 копеек и составила 50,29 руб./л, АИ-95 – на 9 коп., до 55,76 руб./л.

Рост стоимости дизельного топлива в рознице отражает динамику биржевых торгов последних недель. По данным СПбМТСБ, на 21 августа стоимость ДТ на бирже находится вблизи исторического максимума – 66,602 тыс. руб./т (по территориальному индексу европейской части России).