Рынок акций РФ в понедельник вырос на 0,9% благодаря стабилизации рубля

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций по итогам торгов в понедельник вырос на 0,9% благодаря стабилизации курса рубля в диапазоне 93-94 руб./$1 после заметной волатильности на прошлой неделе и дорожающей третий день подряд нефти.

К 18:50 по Москве индекс МосБиржи составил 3139,93 пункта (+0,92%), индекс РТС - 1057,02 пункта (+0,95%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже продемонстрировали позитивную динамику в пределах 5,3%.

Доллар США к концу биржевых торгов 21 августа стоил 93,66 руб./$1 (-0,1 рубля к закрытию пятницы).

Подорожали обыкновенные акции "Магнита" (+5,3%), "Газпром нефти" (+4,9%), "НЛМК" (+2,2%), "Русала" (+2,1%), "Яндекса" (+2,1%), "ММК" (+1,8%), "НОВАТЭКа" (+1,8%), "МТС" (+1,6%), "РусГидро" (+1,5%), "Норникеля" (+1,1%), "Татнефти" (+1%), АФК "Система" (+0,8%), "Газпрома" (+0,6%), Сбербанка (+0,5%, "префы" прибавили в цене 0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%, "префы" выросли на 0,8%), расписки OZON (+2,4%) и TCS Group (+0,8%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-2%), ВТБ (-0,7%), "Полюса" (-0,5%), "Роснефти" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%).

Совет директоров "НОВАТЭКа" 25 августа рассмотрит рекомендацию по размеру дивидендов на акции за первое полугодие текущего года. Также планируется утвердить повестку внеочередного собрания акционеров и определить дату закрытия реестра для участия в собрании. Дивидендная политика "НОВАТЭКа" предполагает выплату не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности, и неденежные статьи. Чистая прибыль "НОВАТЭКа" по МСФО за второй квартал 2023 года составила 62,685 млрд рублей, за первое полугодие - 155,644 млрд рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к умеренному росту рублевых цен российских акций в понедельник способствовали такие факторы, как стабилизация валютного курса рубля в диапазоне 93-94 руб./$1 и растущая третий день подряд нефть. Кроме того, приостановилось массовое падение мировых фондовых рынков, которые 21 августа демонстрировали уже смешанную динамику, что может свидетельствовать о некотором снижении активности продавцов.

Цены на нефть

Цены на нефть продолжают расти в понедельник вечером на фоне ослабления американской валюты. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 по Москве в понедельник составила $85,11 за баррель, что на 0,37% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,68%, до $81,8 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают как решения о сокращении добычи в Саудовской Аравии и России, так и переход доллара США на мировом рынке Forex на отрицательную территорию. Индекс DXY, отражающий стоимость американской валюты относительно шести других основных мировых валют, понижается на 0,2% в ходе торгов в понедельник, что повышает привлекательность торгуемых в ней сырьевых товаров.

Рынки акций Китая и Гонконга резко снизились в понедельник на фоне менее существенного, чем ожидалось, уменьшения базовой процентной ставки Народным банком КНР (НБК, центробанк страны). Гонконгский индекс Hang Seng потерял 1,82%, завершив в минусе седьмую сессию подряд. Еще в пятницу значение гонконгского индекса оказалось в зоне "медвежьего" тренда.

НБК опустил процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 3,45% годовых, что является рекордно низким уровнем. На прошлой неделе китайский ЦБ уменьшил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), на 15 б.п. - до 2,5%. Поскольку эта ставка напрямую влияет на LPR, ожидалось, что и последняя будет уменьшена на 15 б.п. Менее существенное, чем ожидалось, снижение может говорить о нежелании китайских банков опускать ставки по кредитам, поскольку это сокращает их прибыли. Действия китайского ЦБ были отрицательно восприняты трейдерами, усомнившимися в том, что Пекин намерен поддерживать сектор недвижимости, испытывающий серьезные проблемы.

Европейские фондовые площадки продемонстрировали по итогам торгов 21 августа смешанную динамику в пределах "плюс-минус" 0,5%. При этом фондовые индикаторы США в первые часы торгов также находятся под влиянием смешанных настроений: индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снижаются на 0,3-0,6%, в то время как индекс Nasdaq Composite растет на 0,5%. Мировые рынки в последнее время продемонстрировали серию снижений из-за опасений по поводу китайской экономики и роста доходности гособлигаций США.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет 24-26 августа. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка. Инвесторы будут внимательно следить за заявлениями председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, рассчитывая получить сигналы о дальнейшем направлении политики американского ЦБ.

Оценки аналитиков

По словам руководителя отдела управления акциями УК "Первая" Антона Кравченко, "индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,9%. При этом индекс МосБиржи закрепился выше 3100 пунктов. Оптимизм на российском рынке сохраняется на фоне роста нефтяных котировок, а также благодаря благоприятным корпоративным новостям. В частности, на неделе состоится заседание совета директоров компании "НОВАТЭК", на котором может быть принято решение о выплате промежуточных дивидендов. Также на неделе свои отчеты за перовое полугодие опубликуют "МТС", OZON и Тинькофф. В лидерах повышения сегодня транспортный сектор. Драйверами роста были "Совкомфлот" и "НМТП", их акции выросли на 5,9% и 9,6% соответственно. Бумаги росли без значимых фундаментальных факторов".

"Одним из центральных событий текущей недели для мировых рынков станет выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла на экономическом съезде в Джексон-Хоуле. Инвесторы ожидают от главы ведомства более сдержанного тона относительно дальнейшего повышения процентной ставки. Согласно фьючерсам на изменение процентной ставки, на данный момент рынки предполагают, что ставка до конца года больше повышаться не будет, а уже в конце первого полугодия 2024 года начнет снижаться", - отмечает Кравченко.

"Сегодня индекс МосБиржи продолжил рост третью сессию подряд и прибавил 0,9%. Высокие цены на нефть и замедление темпов снижения пары "доллар-рубль" поддерживали нефтегазовый сектор. Заметно лучше рынка были акции "НОВАТЭКа" на новостях, что совет директоров компании 25 августа рассмотрит вопрос о дивидендах за первое полугодие. Хуже рынка выглядели привилегированные акции "Сургутнефтегаза", ожидания по дивидендам которого ухудшаются на фоне укрепления рубля. В секторе металлургии стоит отметить рост бумаг "Норникеля" и "Русала" вслед за положительной динамикой мировых цен на цветные металлы. Продолжение коррекции цен на золото способствовало снижению котировок "Полюса". Транспортный сектор рос на фоне ожиданий повышения спроса на грузоперевозки. Завтра индекс МосБиржи может остаться в диапазоне 3100-3160 пунктов при поддержке цен на нефть, однако ожидаемое укрепление рубля будет сдерживать рост ценных бумаг экспортеров", - считает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.

По мнению ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, "в качестве факторов поддержки российского рынка сегодня выступили дорожающая нефть и динамика рубля, которая вновь способствует росту экспортных секторов - нефти и газа, металлов и добычи, а также химии и нефтехимии. С учетом благоприятного курса и сокращения дисконтов на российскую нефть у отечественных компаний открываются перспективы для сильной отчетности в III квартале. Кроме роста цен на СПГ в Европе из-за вероятности забастовки на мощностях австралийской Woodside, интерес к акциям "НОВАТЭКа" поддерживает информация о заседании совета директоров - 25 августа будет рассматриваться вопрос дивидендов, выплаты за I полугодие могут составить более 25 рублей на бумагу".

"Поддержку отечественным акциям оказывают рост цен на нефть, которые вновь превысили отметку $85 за баррель марки Brent, а также некоторая стабилизация ситуации на зарубежных биржах после заметного снижения на прошлой неделе. Определенную положительную роль играет и дивидендная тема, в частности, на этой неделе рекомендацию по промежуточным дивидендам за 2023 год должен дать "НОВАТЭК". При этом российские инвесторы находятся в ожидании отчетностей ведущих российских эмитентов - в предстоящие дни свои финансовые результаты за II квартал планируют представить "Мосбиржа", "МТС", TCS Group, Ozon и ряд других компаний. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи оттолкнулся от нижней границы среднесрочного восходящего канала. Таким образом, стоит ожидать продолжения подъема к верхней границе фигуры, в район 3230-3240 пунктов", - полагает замруководителя отдела анализа акций ФГ "Финам" Игорь Додонов.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 по Москве составил 67,74 млрд рублей (из них 8,82 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 6,32 млрд рублей на акции "Магнита").