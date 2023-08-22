Фондовые индексы США преимущественно выросли по итогам торгов в понедельник

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США преимущественно выросли по итогам торгов в понедельник, начав восстанавливаться после снижения более чем на 2% на прошлой неделе.

"Мировые рынки в последнее время продемонстрировали серию снижений из-за опасений по поводу китайской экономики и роста доходности гособлигаций США. На прошлой неделе S&P 500 потерял 2,1%, причем в минусе закрылись все отраслевые сектора", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

По его словам, рост стоимости заимствований стал особенной проблемой для ряда крупных высокотехнологичных компаний, акции которых зачастую определяют динамику рынка.

"На прошлой неделе плохую динамику показали акции Alphabet, Tesla, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена - ИФ), Amazon, Microsoft, Apple и Nvidia. Это объясняется недавним ростом процентных ставок", - сказал Иннес.

Кроме того, внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет 24-26 августа. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка. Инвесторы будут внимательно следить за заявлениями председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, рассчитывая получить сигналы о дальнейшем направлении политики американского ЦБ.

Цена бумаг Nvidia Corp. подскочила на 8,5% после того, как аналитики HSBC повысили целевую цену для них до $780 в преддверии публикации отчетности производителя графических микрочипов в среду.

Акции американской энергетической компании Permian Resources Corp. подорожали на 2,3% на новости о покупке конкурирующей Earthstone Energy Inc. за $4,5 млрд. Бумаги Earthstone Energy подскочили в цене почти на 17%.

Стоимость акций Nikola Corp. упала на 23% после того, как производитель электрогрузовиков анонсировал размещение конвертируемых облигаций на сумму $325 млн и предупредил, что отзыв более 200 электрогрузовиков из-за возможных проблем с возгоранием аккумуляторов может привести к серьезным расходам.

Рыночная стоимость DuPont de Nemours Inc. снизилась на 0,8% на новости, что химическая компания продает фонду прямых инвестиций The Jordan Company (TJC) 81,1% подразделения Delrin из расчета его общей стоимости в $1,8 млрд.

Американский разработчик решений в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks в четвертом квартале 2023 финансового года увеличил чистую прибыль в 69 раз. Котировки акций компании подскочили на 15%, хотя квартальная выручка не оправдала прогнозы аналитиков.

Акции Tesla подорожали на 7,3% после того, как аналитик Baird Бен Калло отметил, что снижение цен на автомобили и влияние этого на рентабельность компании станут определяющими факторами для компании во втором полугодии. Аналитик придерживается рекомендации "выше рынка" для акций Tesla с целевой ценой $300 за бумагу, что примерно на 39% превышает текущие котировки.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,11% и составил 34463,69 пункта. Лидерами снижения в индексе стали акции Johnson & Johnson и Nike Inc., подешевевшие на 2,9% и 1,9% соответственно, а лидером роста - бумаги Salesforce Inc., выросшие в цене на 2,1%.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,69% - до 4399,77 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 1,56% и составил 13497,59 пункта.