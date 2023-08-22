Индекс МосБиржи вырос на 0,1%, индекс РТС снизился на 0,1% на открытии торгов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой котировок blue chips на фоне стабилизации курса рубля в диапазоне 93-94 руб./$1 и неоднозначных внешних сигналов; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились в пределах "плюс-минус" 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3144,13 пункта (+0,13%), индекс РТС - 1055,99 пункта (-0,1%); цены "голубых фишек" на МосБирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,2%.

Доллар США к этому моменту вырос всего на 12 копеек к закрытию понедельника, составив 93,78 руб./$1.

Подорожали обыкновенные акции "Яндекса" (+1,2%), "Газпром нефти" (+0,9%), "МТС" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "Русала" (+0,4%), Сбербанка (+0,3%, "префы" прибавили в цене 0,2%), "Татнефти" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "Полюса" (+0,1%), расписки OZON (+1,1%) и TCS Group (+0,4%).

Вместе с тем подешевели акции "Магнита" (-0,6%), "Норникеля" (-0,4%), "ММК" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", отсутствие ярко выраженной динамики российских акций в начале торгов вторника является следствием как наметившейся стабилизации валютного курса рубля после его сильной волатильности на прошлой неделе, что снижает вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, так и противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала.

Фондовые индексы США по итогам торгов в понедельник продемонстрировали разнонаправленную динамику. Мировые рынки в последнее время нестабильны из-за опасений по поводу китайской экономики и роста доходности гособлигаций США. На прошлой неделе S&P 500 потерял 2,1%, причем в минусе закрылись все отраслевые сектора. Рост стоимости заимствований стал особенной проблемой для ряда крупных высокотехнологичных компаний, акции которых зачастую определяют динамику рынка.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет 24-26 августа. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка. Инвесторы будут внимательно следить за заявлениями председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, рассчитывая получить сигналы о дальнейшем направлении политики американского ЦБ.

Азиатские рынки акций

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно в ходе торгов во вторник в отсутствие важных статданных. Инвесторы продолжают оценивать снижение ключевой процентной ставки в Китае и вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики во второй по величине экономике мира. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 по Москве снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%. Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось по итогам торгов на 0,92%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет менее 0,1%, южнокорейский Kospi растет на 0,14%.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в понедельник опустил процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 3,45% годовых, рекордно низкого уровня. Между тем большинство экспертов ожидали понижения ставки на 15 б.п. Ставка по пятилетним кредитам - главный ориентир для рынка ипотеки - осталась на отметке 4,2% годовых, говорится в сообщении НБК.

Цены на нефть

В свою очередь цены на нефть эталонных марок не демонстрируют яркой динамики утром во вторник после снижения накануне. Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве составила $84,36 за баррель, что на 0,12% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на 0,4% - до $84,46 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени снизились всего на 0,02% и составили $80,7 за баррель. По итогам прошлой сессии они опустились на 0,7% - до $80,72 за баррель.

Негативными факторами для нефтяного рынка в последние дни являются опасения по поводу медленного роста китайской экономики и укрепление курса доллара на ожиданиях новых повышений ставки Федрезерва. Вместе с тем прогнозы ОПЕК по-прежнему предусматривают рост спроса на нефть в мире более чем на 2% в 2023 и в 2024 годах. Кроме того, данные Минэнерго США указывают на снижение запасов сырья в годовом выражении.

Комментарий аналитика

По мнению главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексея Головинова, "сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3100-3150 пунктов. Ожидаем сохранения интереса инвесторов к бумагам внутренних секторов, а также точечного спроса на акции экспортеров. На фоне стабилизации ситуации на валютном рынке (пара "доллар-рубль" двигается вблизи отметки 94 руб./$1) и небольшого снижения нефтяных котировок сегодня утром, индексу МосБиржи будет сложно продолжить восходящую динамику без акций "ЛУКОЙЛа". Кроме этого, пока не наблюдается признаков оживления спроса на бумаги Сбербанка. Из значимых корпоративных событий стоит отметить сегодняшнюю публикацию финансовых результатов "МТС". В данном случае мы не ждем каких-либо сюрпризов".