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"Делимобиль" 5 сентября соберет заявки на выпуск бондов объемом не менее 2,5 млрд рублей

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - ООО "Каршеринг Руссия", развивающее каршеринговый сервис под брендом "Делимобиль", 5 сентября с 11:00 до 15:00 по Москве планирует собрать заявки на 4-летний выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне не выше 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 15,51% годовых. Купоны ежемесячные.

Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк "Синара". Техразмещение запланировано на 8 сентября.

Сейчас в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 5,2 млрд руб.

Каршеринговый сервис "Делимобиль" работает с 2015 года. В парке компании всего 20 тысяч машин. Его услугами можно воспользоваться в Москве, Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону. Выручка компании по МСФО по итогам 2022 года составила 15,2 млрд рублей, что на 22% выше показателя 2021 года. EBITDA увеличилась на 38%, достигнув 3,8 млрд рублей.

Газпромбанк Делимобиль Каршеринг Руссия БКС КИБ Синара
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