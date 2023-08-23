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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Morgan Stanley оштрафовали на 5,4 млн фунтов из-за переписок в WhatsApp

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Британский регулятор энергетического рынка Ofgem оштрафовал Morgan Stanley на 5,4 млн фунтов стерлингов ($6,9 млн) за нарушение правил служебной коммуникации.

Как говорится в сообщении регулятора, трейдеры Morgan Stanley вели переписку, касавшуюся сделок на рынке энергоносителей, через приложение WhatsApp, установленное на их личных телефонах в нарушение правил.

Подобные нарушения фиксировались с января 2018 года по март 2020 года.

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В соответствии с правилами Morgan Stanley, сотрудникам запрещено использовать WhatsApp для коммуникаций, касающихся торговых сделок, однако банк "не предпринял необходимых шагов для обеспечения соблюдения его собственных правил и регулятивных требований", отметил Ofgem.

Регулятор считает "неприемлемым", что Morgan Stanley не смог предотвратить электронные коммуникации трейдеров, которые не могли быть записаны и сохранены.

Таким образом, банк нарушил правила, "призванные защитить потребителей и обеспечить прозрачность и целостность рынка за счет предоставления Ofgem полномочий для отслеживания факторов манипулирования рынком и инсайдерской торговли".

Регулятор отметил, что Morgan Stanley признал допущенные нарушения, в связи с чем получил скидку в 30% от суммы штрафа.

Банк также предпринял меры для того, чтобы подобные нарушения не допускались в дальнейшем.

Morgan Stanley Ofgem Великобритания
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