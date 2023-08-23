Российский рынок акций закрылся в минусе вслед за котировками нефти

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций к концу сессии среды отыграл часть дневных потерь, но закрылся в умеренном минусе (на 0,6%) под давлением подешевевшей нефти; снижение индексов МосБиржи и РТС оказалось приблизительно одинаковым за счет стабилизации рубля.

К 18:50 индекс МосБиржи снизился на 0,57%, до 3146,2 пункта, индекс РТС снизился на 0,61%, до 1051,15 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" продемонстрировали негативную динамику в пределах 1,7%.

Доллар к концу биржевых торгов подешевел на 4 копейки - до 94,26 рубля.

Подешевели обыкновенные акции "Газпром нефти" (-1,7%), "Московской биржи" (-1,4%), "Русала" (-1,4%), "Аэрофлота" (-1,1%), "Магнита" (-1%), "Роснефти" (-0,9%), "МТС" (-0,9%), "Норникеля" (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), "РусГидро" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,6%), Сбербанка (-0,6%, "префы" потеряли в цене также 0,6%), "Татнефти" (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), "Яндекса" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%, "префы" снизились на 1,1%), "Интер РАО" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), расписки Ozon (-1,2%).

Подорожали акции "ММК" (+0,9%), "Северстали" (+0,2%), "Полюса" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), расписки TCS Group (+0,2%).

"Московская биржа" по итогам II квартала получила 12,11 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 46,2% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года (8,286 млрд рублей). Показатель оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 11,1 млрд рублей.

Депозитарные расписки Ozon перешли к снижению после публикации финансового отчета компании за II квартал 2023 года. Ozon во II кв. нарастил оборот (GMV), включая услуги, в 2,2 раза - до 372,6 млрд рублей. Показатель оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Накануне опрошенные аналитики ожидали роста GMV на 80,8% - до 308,6 млрд рублей. Выручка в отчетном периоде составила 94,2 млрд рублей, увеличившись год к году на 61%. Скорректированная EBITDA Ozon в отчетном квартале сократилась на 67% - до 62 млн рублей. В компании динамику объясняют стратегическими инвестициями, направленными на ускорение роста GMV и наращивание доли рынка.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций, умеренно подраставший в самом начале дня, в ходе торгов среды перешел к снижению под давлением упавшей нефти, а также фиксации прибыли инвесторами по факту публикации финансовых отчетов ряда компаний за II квартал 2023 года. При этом снижение индексов МосБиржи и РТС по итогам торгов оказалось приблизительно одинаковым благодаря наметившейся во второй половине торгов стабилизации рубля около отметки 94,3 руб./$1. Вместе с тем наметившееся улучшение ситуации на мировых фондовых площадках не оказало заметного влияния на динамику российский акций.

Цены на нефть сократили темпы снижения после публикации в среду данных о снижении запасов нефти в США, но все равно остались в заметном минусе. К 18:50 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,93% - до $83,25 за баррель (в ходе торгов котировки локально опускались ниже $82 за баррель). Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже также на 0,93% - до $78,9 за баррель. Обе марки дешевеют третью сессию подряд.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,13 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти лишь на 3 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 1,47 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 945 тысяч баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 481 тысячу баррелей и повышение запасов дистиллятов на 698 тысяч баррелей. Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 3,13 млн баррелей после снижения на 837 тысяч баррелей неделей ранее.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показали единой динамики в среду, японский рынок завершил в плюсе третью сессию подряд благодаря позитивным экономическим данным. Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 0,5% по итогам торгов. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite упал на 1,3%, а гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%. Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,4% к закрытию рынка. Австралийский S&P/ASX 200 завершил торги подъемом на 0,4%.

Европейские фондовые индикаторы по итогам торгов 23 августа продемонстрировали умеренный рост в пределах 0,6%, несмотря на падение деловой активности в еврозоне максимальными темпами почти за три года в августе.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) стран еврозоны в августе опустился до минимальных с ноября 2020 года 47 пунктов с 48,6 пункта месяцем ранее, по предварительным данным Hamburg Commercial Bank и S&P Global. Показатель оказался ниже ожиданий рынка на уровне 48,6 пункта. PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны поднялся в августе до 43,7 с трехлетнего минимума в 42,7 пункта месяцем ранее. Показатель активности в сфере услуг еврозоны уменьшился до 48,3 пункта с июльских 50,9 пункта, впервые с конца 2022 года опустившись ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост деловой активности от падения. При этом снижение объемов производства в обрабатывающей промышленности стало в этом месяце вторым по масштабу за последние 11 лет, уступив только показателю периода первоначальных коронавирусных ограничений, а производство услуг сократилось впервые с декабря 2022 года.

В свою очередь фондовые индексы США уверенно подрастают (на 0,4-1,5%) в начале торгов среды, инвесторы оценивают статданные и ждут отчетности Nvidia. Продажи новых домов в США в июле выросли на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 714 тысяч в пересчете на годовые темпы, сообщило Министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали повышения продаж в прошлом месяце до 705 тысяч. Инвесторы также ждут отчетность Nvidia, которая будет обнародована после закрытия торгов в среду. С начала года капитализация производителя графических процессоров взлетела более чем в три раза благодаря популярности технологий искусственного интеллекта.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет 24-26 августа. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка. Выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле запланировано на пятницу.