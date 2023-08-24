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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

"Газпром нефть" ввела должность главного инженера

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Газпром нефть" согласовал назначение на должность заместителя генерального директора - главного инженера, говорится в сообщении компании.

Ранее такого поста в топ-менеджменте "Газпром нефти" не было.

"Согласовать назначение Джалябова Антона Александровича на должность заместителя генерального директора - главного инженера ПАО "Газпром нефть"", - сообщила НК.

Джалябов родился в 1980 году. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности "разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений". В структуре "Газпрома" работает 19 лет.

В 2002-2020 годах прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до начальника Управления организации реконструкции и строительства основных фондов ООО "Газпром добыча Надым".

В 2020-2021 годах - директор филиала ООО "Газпром инвест" "Надым".

С марта 2021 года - генеральный директор ООО "Газпром добыча Ноябрьск".

Газпром нефть
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