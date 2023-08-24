Фондовые индексы США завершили активным ростом торги в среду

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили активным ростом торги в среду, причем подъем S&P 500 стал максимальным за два месяца.

Как сообщалось, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) стран еврозоны в августе опустился до минимальных с ноября 2020 года 47 пунктов с 48,6 пункта месяцем ранее. Показатель оказался ниже ожиданий рынка на уровне 48,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Слабые статданные привели к снижению доходности гособлигаций стран еврозоны и США, что стало позитивным фактором для рынка акций, пишет MarketWatch.

Тем временем продажи новых домов в США в июле выросли на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 714 тысяч в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали повышения продаж в прошлом месяце до 705 тысяч.

В центре внимания инвесторов находилась отчетность Nvidia Corp., которая была обнародована уже после закрытия торгов в среду. С начала года капитализация производителя процессоров взлетела более чем в три раза благодаря популярности технологий искусственного интеллекта.

Акции Abercrombie & Fitch Co. подскочили на 23,5%. Американский ритейлер одежды вернулся к прибыли во втором финансовом квартале, увеличил выручку на 16% и улучшил годовые прогнозы.

Тем временем ритейлер спортивной одежды и обуви Foot Locker Inc. получил чистый убыток во втором финквартале, ухудшил годовые прогнозы и приостановил выплату квартальных дивидендов. Котировки акций компании рухнули на 28%.

Стоимость бумаг Toll Brothers повысилась на 3,9% после того, как компания, специализирующаяся на строительстве домов класса "люкс", отчиталась о росте чистой прибыли в прошлом финансовом квартале в 1,5 раза и о подъеме выручки на 8%.

Рыночная стоимость Urban Outfitters выросла на 3,1%. Сеть магазинов одежды увеличила чистую прибыль в минувшем финквартале в 1,7 раза, а выручка компании достигла рекордного уровня.

Капитализация производителя парфюмерии и парфюмированных изделий Bath & Body Works поднялась на 3,8%, хотя компания сократила чистую прибыль и выручку в апреле-июне.

Акции Peloton Interactive упали на 22,6%. Производитель спортивных тренажеров сократил чистый убыток более чем в пять раз в прошлом финквартале, но показатель оказался хуже ожиданий рынка.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,54% и составил 34472,98 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Merck & Co., подорожавшие на 3,8%, тогда как бумаги Nike Inc. упали на 2,7%. Акции Nike завершили в минусе 10-ю сессию подряд, чего ранее с компанией не случалось ни разу.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 1,1% - до 4436,01 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 1,59% и составил 13721,03 пункта.