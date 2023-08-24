Рубль умеренно подешевел к доллару и юаню на фоне снижения нефтяных котировок

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Доллар США умеренно растет, юань чуть подрастает на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль немного снижается на фоне дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 94,5375 руб./$1 (+27,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 9,54 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 5,9 коп. - до 12,958 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного снижается в условиях дешевеющей нефти. Растущие мировые фондовые рынки не оказывают заметной поддержки нацвалюте, как и подготовка компаний-экспортеров к налоговому периоду августа, поскольку этот фактор определил рост рубля ранее. В единый день уплаты налогов 28 августа компаниям-экспортерам предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Участники валютного рынка наблюдают за 15-м саммитом БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. Нынешний саммит БРИКС организован в очном формате впервые с начала пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин принимает в нем участие по видеосвязи, а непосредственно в ЮАР находится министр иностранных дел Сергей Лавров.

Странам БРИКС нужно стремиться отказываться от доллара США при торговле друг с другом, и это не следует воспринимать как попытку бросить вызов американской валюте, заявил во вторник президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он выступил за то, чтобы страны БРИКС договорились об общей расчетной валюте. Лула да Силва пояснил, что "нужно принять единую расчетную валюту". "Ее задачей должно быть упрощение торговли между участниками БРИКС. Речь не идет о том, чтобы найти замену национальным валютам стран", - отметил он. Кроме того, президент Бразилии поддержал "идею большей финансовой интеграции в БРИКС".

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,95 за баррель, что на 0,3% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена октябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,59 за баррель, что на 0,38% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы США завершили активным ростом торги в среду, причем подъем S&P 500 стал максимальным за два месяца.

Как сообщалось, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) стран еврозоны в августе опустился до минимальных с ноября 2020 года 47 пунктов с 48,6 пункта месяцем ранее. Показатель оказался ниже ожиданий рынка на уровне 48,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Слабые статданные привели к снижению доходности гособлигаций стран еврозоны и США, что стало позитивным фактором для рынка акций, пишет MarketWatch.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг растут. Японский Nikkei 225 поднимается на 0,48%, китайский CSI 300 - на 0,98%, гонконгский Hang Seng - на 1,75%, южнокорейский Kospi - на 0,98%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,44%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,67%.