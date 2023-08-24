Полугодовая чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО снизилась на 40%

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО составила 304,413 млрд рублей, что на 40% ниже показателя за январь-июнь 2022 года (508,331 млрд рублей), говорится в отчете компании.

Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков, для этого показателя был 286 млрд рублей.

"Газпром нефть" не публиковала консолидированную финансовую отчетность за прошлый год, но эксперты были убеждены, что результаты компании в первом полугодии 2023 года будут хуже, чем за аналогичный период 2022 года. В частности, аналитики "Ренессанс Капитала" прогнозировали, что чистая прибыль компании в первом полугодии 2023 года будет на 50,9% ниже г/г, BCS Global Markets - на 48%, "Моих инвестиций" - на 41,3%.

Прибыль компании во втором полугодии 2023 года составила 140 млрд рублей по сравнению с 243 млрд рублей за соответствующий период предыдущего года.

Выручка "Газпром нефти" за шесть месяцев 2023 года снизилась на 14,6% - до 1,552 трлн рублей (прогноз - 1,472 трлн рублей). Выручка во втором квартале составила 821,6 млрд рублей против 835,8 млрд рублей годом ранее.

Операционные расходы компании в I полугодии снизились на 5% - до 1,162 трлн рублей. Операционная прибыль упала на 33,6%, до 389,875 млрд рублей, прибыль до налогообложения - на 39%, до 370 млрд рублей, расходы по налогу на прибыль - на 38%, до 64 млрд рублей.

Прочие расходы составили 19,8 млрд рублей против прочих доходов в 23 млрд рублей годом ранее.