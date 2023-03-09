Загородные дома в России подорожали на 13% за год на фоне роста спроса

Фото: Михаил Фомичев/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Средняя стоимость загородных домов в России выросла на 13% за год, говорится в исследовании Аналитического центра "Домклик" Сбербанка.

"В целом по России она (медианная стоимость - ИФ) выросла на 13% в силу повышенного спроса. (...) Данные отсортированы по приросту медианной стоимости загородного дома с начала марта 2022 года по конец февраля 2023 года", - пишут эксперты.

Как отмечается, средняя цена заметно выросла в Свердловской (15%), Московской (13%) и Омской (13%) областях, а меньше всего - в Красноярском крае (4%).

"Повышенная стоимость загородной недвижимости наблюдается в таких регионах страны, как Московская область, Ленинградская область, Краснодарский край и Республика Татарстан. Средняя цена загородного дома в них составляет 7-8 млн рублей", - добавил руководитель Аналитического центра "Домклик" Евгений Волобуев.

Эксперты подсчитали, что суммарное количество объявлений о продаже "загородки" за год выросло на 29%. Здесь лидерами среди регионов стали Башкортостан, Московская и Ленинградская области, Татарстан. Предложение в этих субъектах выросло более чем на треть.

В исследовании рассматривались регионы, в которых есть города-миллионники.