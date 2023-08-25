Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,4%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу умеренным ростом рублевых цен большинства blue chips на фоне высокой нефти (Brent торгуется вблизи $84 за баррель), сдерживающим фактором выступает негативная динамика внешних фондовых площадок в ожидании сигналов от Федрезерва США по дальнейшей монетарной политике. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,4%, лидируют в росте акции "НОВАТЭКа" в ожидании рекомендаций совета директоров по размеру дивидендов за первое полугодие текущего года.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3150,28 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1047,15 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,1%.

Доллар просел до 94,79 рубля (-0,08 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Магнита" (+1,1%), "АЛРОСА" (+0,8%), ВТБ (+0,7%), "ММК" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "Русала" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +1,1% "префы"), АФК "Система" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), OZON (+0,3%), бумаги "Татнефти" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%).

Подешевели акции "Газпрома" (-0,1%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться вблизи отметки 3150 пунктов. Не исключено, что будут попытки продолжения роста, однако вряд ли стоит ожидать сильного движения в последний торговый день недели. Лучше рынка могут быть фундаментально сильные бумаги экспортеров, например, "ЛУКОЙЛа", а также акции внутренних секторов ("Магнит", ГК "Самолет", "Мосбиржа"), полагает аналитик.

Ставка ФРС США

В США индексы акций накануне снизились на 1,1-2,2% во главе с Nasdaq на фоне роста доходностей US Treasuries в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле (ожидается в 17:05).

Трейдеры полагают, что Пауэлл на этом мероприятии в пятницу обозначит, какие факторы будет учитывать ФРС, принимая решения о том, когда следует завершить подъем базовой процентной ставки и когда придет время для того, чтобы приступить к ее снижению.

Статданные, опубликованные в четверг, подтвердили, что рынок труда США сохраняет устойчивость, несмотря на ужесточение политики ФРС. Это показывает, что у американского ЦБ имеется пространство для маневра в плане дальнейшего подъема ставки.

Сохранение устойчивости экономики США в условиях ужесточения политики американского ЦБ означает, что Федрезерву, возможно, необходимо "сделать больше", считает президент ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз.

Тем временем, глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер считает, что ФРС уже подняла ставку достаточно высоко, чтобы добиться снижения темпов инфляции в США до уровня в 2% в ближайшие годы.

Харкер, который в отличие от Коллинз, имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в этом году, отметил, что денежно-кредитная политика в США уже является ограничительной, и Федрезерву следовало бы сохранять ставку на нынешнем уровне до конца текущего года, оценивая, каким образом эта политика влияет на экономику.

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика фондовых индексов на фоне снижения аппетита к риску перед выступлением Пауэлла (японский Nikkei 225 упал на 2,1%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), но стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Китайские индексы снизились, несмотря на очередной призыв Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг КНР (CSRC) к фининститутам помочь стабилизировать рынок акций. Сообщение об этом не смогло поддержать рынок, поскольку подобные встречи регулятора с представителями пенсионных фондов, крупных банков и страховщиков часто проходят в последнее время и редко имеют серьезные последствия, отмечают эксперты.

Объем гонконгского экспорта в июле упал на 9,1% в годовом выражении, говорится в отчете статистического агентства Гонконга. Объем импорта сократился на 7,9%.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу слабо растут, но завершают в "минусе" вторую неделю подряд на сигналах слабого спроса в Китае и ожиданиях дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $83,77 за баррель (+0,5% и +0,2% накануне), октябрьская цена WTI - $79,48 за баррель (+0,6% и +0,2% в четверг). С начала этой недели Brent подешевела на 1,4%, WTI – на 2,4%.