Brent подорожала до $84,4 за баррель

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост днем в пятницу, однако пока еще не вышли в плюс с начала недели.

К 14:36 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,03 (1,24%) - до $84,39 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,99 (1,25%) - до $80,04 за баррель

Накануне обе марки подорожали на 0,2%.

Трейдеры ждут выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Считается, что он обозначит в своем выступлении, какие факторы будет учитывать ФРС, принимая решения о том, когда следует завершить подъем базовой процентной ставки, и когда придет время для того, чтобы приступить к ее снижению.

Аналитик Citigroup Эд Морзе заявил Bloomberg в четверг, что ключевым членам ОПЕК, вероятно, придется еще больше снизить производство нефти, поскольку члены организации, испытывавшие трудности с добычей в последние годы, начали ее наращивать.

Иран, Ирак, Ливия, Нигерия и Венесуэла увеличат производство в общей сложности на 900 тысяч баррелей в сутки (б/с) в этом году и по крайней мере на такую же величину в следующем, считают в Citi. Этого хватит для удовлетворения спроса на нефть, отметил Морзе.

"Любые упоминания про политику ОПЕК+ провоцируют закрытие коротких позиций, поскольку в марте группа удивила рынки объявлением о сокращении добычи, - отметил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи. - Тогда объявление привело к скачку стоимости фьючерсов на $5 за баррель, и спекулянты, которые ставили на снижение цен, хорошо запомнили тот неприятный для них момент".