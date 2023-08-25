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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Марокко объявила тендер на третий этап строительства крупной СЭС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Марокканское агентство по устойчивому развитию энергетики Masen (Moroccan Agency for Sustainable Energy) объявило о начале тендера на третью фазу программы Noor Midelt (Noor Midelt III) по строительству фотоэлектрической солнечной электростанции мощностью 400 МВт, оснащенной системой хранения электроэнергии.

Об этом пишет Africa Oil+Gas Report.

Заинтересованные компании в рамках предквалификации должны подать заявки до 20 октября.

В июле агентство опубликовало результаты предварительного отбора для второй фазы проекта. В шорт-лист вошли 12 компаний, в частности, итальянская Enel Green Power, французская EDF Renouvelables, испанская Iberdrola Renowables International, китайская Dongfang Electric International Corporation и Acwa Power из Саудовской Аравии.

Три фазы Noor Midelt будут поставлять 1200 МВт.

Проект внесет вклад в достижение цели Марокко по увеличению доли зеленой энергетики в общем энергобалансе страны по крайней мере до 52% к 2030 году, отмечает Marocco World News.

Марокко EDF Enel Noor Midel
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