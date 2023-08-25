Доллар перешел к росту, Уолл-стрит начала снижаться после выступления Пауэлла

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Доллар начал активно дорожать к основным мировым валютам вместе с доходностью государственных облигаций США, тогда как американские фондовые индексы перешли к снижению после выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Федрезерв не закончил борьбу с высокой инфляцией и может в случае необходимости снова повысить процентные ставки, заявил Пауэлл на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

"Мы готовы поднять ставку еще выше, если понадобится, и намерены сохранять ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появится уверенность в том, что инфляция стабильно движется вниз к нашей цели", - сказал он.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет около 0,4%. Днем он практически не менялся.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0770 по сравнению с $1,0811 на закрытие предыдущей сессии, евро потерял 0,4%. Курс фунта стерлингов к доллару просел также на 0,4% и составляет $1,2550.

Котировки декабрьских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex упали на 0,7%, до $1932,7 за тройскую унцию. Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI дорожают примерно на 0,7%, тогда как ранее подъем превышал 1%. Укрепление доллара, как правило, снижает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Доходность 10-летних государственных облигаций США выросла на 3,2 базисного пункта и составляет 4,273%. Доходность двухлетних госбондов повысилась на 7,9 б.п., до 5,093%.

Основные американские фондовые индексы, начавшие сессию в плюсе, перешли к снижению: к 17:58 мск Dow Jones опустился на 0,12%, S&P 500 - на 0,37%, Nasdaq - на 0,57%.