Brent подорожала до $84,29 за баррель

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в плюсе вечером в пятницу, несмотря на укрепление доллара США после "ястребиных" заявлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

К 17:59 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,93 (1,12%) - до $84,29 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,79 (1%) - до $79,83 за баррель.

ФРС не закончила борьбу с высокой инфляцией и может снова повысить процентные ставки в случае необходимости, заявил Пауэлл на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

"Несмотря на то, что инфляция снизилась с пиковых значений, и мы это приветствуем, она остается слишком высокой", - сказал он.

После этих высказываний индекс DXY, отражающий стоимость американской валюты относительно шести других основных мировых валют, повышается на 0,4% в ходе торгов в пятницу, что ограничивает привлекательность сырьевых товаров, торгующихся за доллары США.

Индийский министр нефти Хардип Сингх Пури сказал CNBC, что высокие цены на нефть позволяют удовлетворить краткосрочные потребности поставщиков, но когда мировая экономика и без того находится под давлением, в определенный момент может произойти разворот, и спрос упадет.