Доллар подорожал на "Мосбирже" на 55 копеек, евро - почти на 37 копеек

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро перешли к росту на "Московской бирже" в пятницу вечером, завершив торги умеренным повышением на фоне общемирового снижения интереса инвесторов к рисковым активам после заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла, подтвердившего курс на дальнейшее ужесточение ДКП.

К 19:00 доллар дорожал на 55,25 копейки, до 95,42 рубля. Евро подорожал на 36,75 копейки, до 103,02 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро ) увеличилась на 46,93 копейки - до 98,84 рубля. Юань подорожал на 7,7 копейки - до 13,05 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и подешевел в основных валютных парах вечером в пятницу после того, как глава ФРС Пауэлл подтвердил курс на продолжение ужесточения денежно-кредитной политики. Ранее в ходе последних торгов недели торгов рубль поддерживал спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под налоговые выплаты августа. В единый день уплаты налогов, понедельник, 28 августа, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

ФРС не закончила борьбу с высокой инфляцией и может снова повысить процентные ставки в случае необходимости, заявил глава ФРС. "Несмотря на то, что инфляция снизилась с пиковых значений, и мы это приветствуем, она остается слишком высокой", - сказал Пауэлл, выступая на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

"Мы готовы поднять ставку еще выше, если понадобится, и намерены сохранять ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появится уверенность в том, что инфляция стабильно движется вниз к нашей цели", - добавил он. Федрезерв таргетирует инфляцию на уровне 2% и не собирается менять эту цель, сказал он.

Он признал, что эффект от роста ставок в полной мере еще не проявился и может привести к замедлению роста американской экономики, однако подчеркнул, что Федрезерв больше озабочен повышательными рисками для инфляции, пишет Financial Times.

С марта 2022 года ФРС повысила ставку с нулевого уровня до 5,25-5,5%. Следующее заседание пройдет 19-20 сентября, и рынок видит примерно 20%-ную вероятность подъема ставки на нем на 25 базисных пунктов.

Ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле стартовал в четверг. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка. В пятницу, помимо Пауэлла, должна выступить президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

"Российский рубль практически весь день торговался на уровнях открытия 94,7 рубля за доллар, однако после 16:00 начал проявлять слабость, пробив уровень 95 рублей за доллар и сделав паузу лишь на уровнях 95,5 рубля за доллар. Пятничная слабость не сильно удивляет - на неделе закончился налоговый период, дававший поддержку рублю, а также перед выходными участники рынка могут хеджировать валютные риски. Помимо вышеназванных причин, индекс доллара DXY сегодня достиг 11-недельного максимума, отреагировав на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, в котором он, разочаровав "голубей", подтвердил приверженность ФРС привести инфляцию к целевым 2% и повторил, что для этого ключевую ставку могут продолжить поднимать", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Российская валюта значительную часть пятницы показывала стабильность без существенных попыток усилить свою динамику. Участники рынка не теряли надежд на то, что в начале следующей недели российская валюта может усилить свои позиции, поскольку компаниям-экспортерам для уплаты налогов в бюджет будут нужны рубли. Налог на добычу полезных ископаемых для нефтяного сырья за август может вырасти примерно на 20% по сравнению с июньским значением. Но пока ничто не указывает на то, что в понедельник продажи валюты ощутимо возрастут, а курс рубля укрепится. Около 42% платежей за экспорт сейчас проходит в рублях, и с каждым месяцем приток твердой валюты в РФ сокращается. Ближе к вечеру на динамику курса доллара повлияли заявления главы ФРС Джерома Пауэлла", - рассказал "Интерфаксу" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Цены на нефть остаются в плюсе вечером в пятницу, несмотря на укрепление доллара США после "ястребиных" заявлений председателя ФРС. К 19:00 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,88% - до $84,08 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на 0,67% - до $79,57 за баррель.

Индийский министр нефти Хардип Сингх Пури в интервью CNBC отметил, что высокие цены на нефть позволяют удовлетворить краткосрочные потребности поставщиков, но когда мировая экономика и без того находится под давлением, то в определенный момент может произойти разворот, и спрос упадет.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 31,1 копейки, до 94,7117 рубля, и уменьшил курс евро на 21,33 копейки, до 102,2586 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в пятницу поднялся на 53,03 копейки по отношению к четвергу и составил 94,9322 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 47,46 копейки и составил 94,9068 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 489,601 млн, из которых $430,358 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 059,243 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 30,81 копейки, до 102,165 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 0,81 копейки, до 102,4543 рубля. Объем торгов евро составил 695,196 млн евро, из которых 169,498 млн европришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 525,698 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в пятницу относительно предыдущих значений. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 августа поднялась на 5 базисных пунктов - до 11,91% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла относительно четверга на 12 базисных пунктов - до 9,5% годовых, на 3 месяца - повысилась на 5 базисных пунктов - до 8,2% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта - до 7,84% годовых.