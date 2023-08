Petra Diamonds увеличила продажи в августе на 88% к предыдущему тендеру

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Компания Petra Diamonds, разрабатывающая месторождения алмазов в Южной Африке, на тендере в августе реализовала алмазное сырье на сумму $79,3 млн, что на 88% выше показателя майского тендера, сообщила компания.

Всего было продано 696,2 карата алмазов по сравнению с 469 карат в мае (больше на 49%). Средняя цена по итогам августовского тендера сформировалась на уровне $114 за карат против $90 в мае, что объясняется улучшением ассортимента.

Сопоставимые (like for like) цены в августе снизились на 4,3% по сравнению с майским тендером.

Спрос в августе был более сдержанным, чем ожидала компания, отметил глава компании Ричард Даффи.

Аналогичный тендер годом ранее (в сентябре 2022 г.) принес $103 млн, на нем было продано 520 карат.

В ходе августовской торговой сессии, в частности, было продано алмазное сырье, которое компания решила не реализовывать в июне и мае из-за слабого спроса. При этом цены на эти алмазы остались преимущественно на том же уровне, отметила Petra.

Сезонное улучшение спроса более очевидно было в сегменте наиболее качественных камней весом более 10,8 карата, что было компенсировано снижением спроса на алмазы от 2 до 10 карат, сопоставимые цены на которые уменьшились на 14% к майским уровням. Спрос в более мелких категориях остается устойчивым, при этом сопоставимые цены увеличились на 1-2%.

"Хотя спрос на выращенные в лаборатории камни растет, это сопровождается дальнейшим снижением цен на них, и это продолжает существенно отличать этот сегмент рынка от наших уникальных и редких природных алмазов", - заявил Даффи.