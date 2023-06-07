Petra Diamonds отложила на август большую часть продаж алмазов из-за спада спроса

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Petra Diamonds, разрабатывающая месторождения алмазов в Южной Африке, решила отложить большую часть продаж в рамках шестого тендера из-за спада спроса на рынке.

Алмазы, предназначенные для продажи в июне, теперь будут выставлены на торги в августе, сообщила компания. Отсрочка продаж в финансовом году, который закончится 30 июня, повлияет на финансовые результаты как в 2023-м, так и в 2024-м финансовом году.

"В свете того, что мы ожидаем временный спад на рынке алмазного сырья в результате увеличения запасов в midstream, мы приняли решение отложить большую часть наших продаж алмазного сырья в рамках 6-го тендера", - заявил глава компании Ричард Даффи. По его словам, способность компании проявить гибкость в отношении сроков проведения тендеров объясняется укреплением баланса и устойчивостью бизнеса.

В мае Petra также сообщала о решении отказаться от продажи части алмазов, так как предложенные цены были ниже собственных оценок. Сырье было отложено в ожидании улучшения ценовой среды в мае и июне, с окончанием затянувшихся каникул в Индии, уточняла тогда Petra. Низкий спрос объяснялся накопившимися запасами в midstream и продолжительными остановками некоторых производителей после недавних праздников в Индии. Cопоставимые цены на алмазы упали на 13% в мае по сравнению с предыдущим тендером Petra в марте-апреле этого года.

Продажи De Beers в ходе четвертого в этом году цикла продаж (c 1 по 16 мая) оказались на 20% ниже результата годичной давности и на 11% ниже уровня предыдущего цикла. Отрасль вступила в сезонный период падения активности, пояснял глава De Beers Эл Кук. "Спрос на алмазы также снизился под влиянием сохраняющейся макроэкономической неопределенности и более медленных по сравнению с ожидаемыми темпов восстановления потребительского спроса в Китае", - говорил он.

Контролирующая почти треть рынка алмазного сырья российская "АЛРОСА", попавшая в прошлом году в санкционный SDN list, не публикует результаты продаж с марта 2022 года.