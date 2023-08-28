"Мосбиржа" планирует до конца года разработать pre-IPO платформу

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" разрабатывает pre-IPO платформу, первые размещения на ней могут состояться в конце 2023 года-начале 2024 года, сообщил директор департамента рынка акций биржи Борис Блохин.

"После того, как мы запустили сервис для совершения сделок с акциями без листинга на внебиржевом рынке, мы получили большое количество запросов от компаний, которые бы хотели привлечь акционерный капитал на ранних стадиях. Они по ряду причин сейчас не готовы к листингу, часто это компании технологического сектора, которые хотят все направить на развитие бизнеса. До конца этого года мы разработаем технологическую возможность привлечения акционерного капитала, по сути, это будет pre-IPO платформа", - рассказал он журналистам.

По его словам, сделки будут заключаться через брокеров - компании, собирающиеся на pre-IPO, должны будут найти брокера, который будет готов предложить их акции инвесторам.

"Пока исходим из того, что мы бы хотели предлагать инвесторам определенный набор или хотя бы ожидание выхода компаний на рынок привлечения капитала. С чем это связано? Во-первых, возможность диверсификации. В рамках pre-IPO, очевидно, это инструменты более рискованные, чем компании, которые выходят на листинг. С точки зрения возможности вложиться в несколько компаний, это позволит снизить риски, с другой стороны - предоставит лучшие условия для инвесторов", - отметил Блохин.

Он предположил, что объем таких pre-IPO раундов может составить около 100-300 млн рублей. "Это не такие огромные суммы, но это дает инвесторам возможность для диверсификации, а также привносит разнообразие инструментов фондового рынка", - добавил директор департамента.