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Участникам денежного рынка "Мосбиржи" стали доступны сделки репо с открытой датой

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Участники денежного рынка "Московской биржи" с 28 августа смогут заключать сделки репо с открытой датой, говорится в сообщении торговой площадки.

Сделки доступны для всех режимов торгов на денежном рынке и расчетов в российских рублях, китайских юанях, долларах США и евро.

Максимально возможный срок сделки - 1 год.

Также доступно заключение сделок репо с открытой датой с плавающими ставками, привязанными к рыночным индикаторам денежного рынка, включая биржевые индикаторы RUSFAR.

"Обычно основным параметром сделки является срок, у этой сделки нет срока. То есть она каждый день автоматически пролонгируется как депозит до востребования. Когда становится необходимо, любая из сторон может эту сделку прервать: подает поручение, и сделка становится необходимой к исполнению уже завтра", - сказал журналистам директор департамента денежного рынка биржи Сергей Титов.

На денежном рынке "Мосбиржи" доступны операции репо с ЦК и без ЦК с акциями, облигациями и клиринговыми сертификатами участия (КСУ), а также депозитные и кредитные операции.

Сергей Титов Мосбиржа
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