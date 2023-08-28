ТМК в I полугодии увеличила EBITDA на 50%, до 79,2 млрд рублей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Трубная металлургическая компания" увеличила в январе-июне 2023 года скорректированную EBITDA на 50,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 79,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила рекордные 28,4%.

Чистая прибыль составила 28,3 млрд руб. (27,1 рубля на акцию) против 20,4 млрд рублей годом ранее.

Выручка при этом сократилась на 7,3% (до 278,9 млрд рублей) на фоне выделения части активов "Волжского трубного завода" и ЧТПЗ по выпуску труб большого диаметра и их реорганизации в рамках присоединения к ООО "ТМК Трубопроводные решения".

Операционная прибыль выросла за полугодие на 35,6%, до 58,2 млрд рублей.

Общий долг по состоянию на 30 июня 2023 находился на отметке 300,5 млрд рублей, чистый долг составил 252,5 млрд рублей. Соотношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA (LTM) на 30 июня 2023 года составило 1,61х.

В июле совет директоров ТМК рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2023 года в размере 13,45 рубля на одну обыкновенную акцию, в общей сумме 13,9 млрд рублей.

Объем реализации трубной продукции составил 2,111 млн тонн против объявленных по итогам первого полугодия 2022 года 2,398 млн тонн. Объем реализации бесшовных труб составил в январе-июне этого года 1,724 млн тонн, а сварных труб - 386 тысяч тонн (годом ранее - 1,816 млн тонн и 582 тысячи тонн соответственно).