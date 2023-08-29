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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

"АЛРОСА" может выплатить 3,77 рубля на акцию за I полугодие

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "АЛРОСА" рекомендовал выплатить по результатам первого полугодия дивиденды в размере 3 рубля 77 копеек на акцию, сообщила компания.

Совокупная сумма выплат может составить 27,766 млрд рублей.

Отсечкой по дивидендам будет 18 октября 2023 года.

Внеочередное собрание акционеров "АЛРОСА" рассмотрит вопрос о дивидендах 30 сентября, в нем примут участие акционеры по данным на 6 сентября этого года.

"АЛРОСА", в апреле прошлого года попавшая в SDN list, не выплачивала финальные дивиденды за 2021 год, промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года и финальные дивиденды 2022 года. В последнем случае наблюдательный совет компании мотивировал невыплату "внешними факторами неопределенности" и необходимостью повышения устойчивости компании.

Дивидендная политика "АЛРОСА" предполагает выплаты не менее 50% от чистой прибыли по МСФО за год при net debt/EBITDA не выше 1,5x. По итогам первого полугодия чистый долг компании является отрицательным. Свободный денежный поток "АЛРОСА" за первое полугодие 2023 года сократился на 35% к данным годичной давности, составив 19,6 млрд рублей.

У государства в лице Росимущества 33% акций "АЛРОСА", Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам. Free float "АЛРОСА", согласно последним опубликованным данным, - около 34%.

АЛРОСА
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