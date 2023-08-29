АФК "Система" во II квартале нарастила выручку на 19% до 245,7 млрд руб.

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Консолидированная выручка ПАО АФК "Система" по итогам II квартала 2023 года составила 245,7 млрд рублей, что на 19,1% превышает показатель аналогичного периода 2022 года, сообщила корпорация.

Скорректированная OIBDA при этом составила 75,1 млрд рублей, сократившись год к году на 22,3%.

Основной вклад в рост выручки АФК внесли портфельные компании из секторов телекома, агропрома и девелопмента; давление на показатель при этом оказало снижение результатов лесопромышленного актива.

Скорректированная OIBDA снизилась за счет эффекта высокой базы II квартала 2022 года, когда была признана единоразовая прибыль в 33 млрд рублей в результате приобретения девелоперских активов. Без учета этого эффекта скорректированная OIBDA "Системы" выросла на 18,1%.

В то же время "Система" сократила чистые финансовые обязательства на уровне корпцентра до 215,3 млрд рублей - на 8% год к году и на 16,6% квартал к кварталу.

Общий долг АФК по итогам отчетного периода составил 222,2 млрд рублей, сократившись год к году на 7,5% и на 15,6% квартал к кварталу.

Сокращение долга в корпорации объясняют погашением банковских кредитов за счет дивидендов от активов и монетизаций.

CAPEX АФК "Система" по итогам отчетного периода составил 30 млрд рублей; остаток денежных средств вырос до 6,9 млрд рублей с 5,1 млрд рублей на 31 марта 2023 года.

По итогам II квартала чистая прибыль в доле АФК "Система" составила 2,1 млрд рублей.