Цена газа в Европе превысила $430 за тысячу кубометров

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе по итогам понедельника превысила $430 за тысячу кубометров. Рынок получил новую порцию ультиматумов профсоюзов нефтегазовых промыслов Австралии. Забастовка на заводах СПГ компании Chevron назначена на 7 сентября.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транспортировку на вторник в объеме 42,4 млн куб. м против 41,6 млн куб. м днем ранее. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Опубликованная номинация является максимальной технически возможной на данном направлении заявкой с учетом всех введенных украинской стороной ограничений.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что газ подается для транзита через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 29 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Европейский рынок

Ветрогенерация в Европе понедельник снизилась до многолетней нормы. Ветряки 28 августа обеспечили 12% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В августе 2022 года их вклад был 10%, в июле 2023 года - 14%.

Спотовая цена газа в Европе в понедельник выросла на 10%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $434 за тысячу кубометров.

Заметен стабильный разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Октябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $481; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $442.

Запасы в Европе

Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов достиг 92,53% - это на 13 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 27 августа (выходной день) резервы удалось увеличить на 0,19 процентного пункта. Это минимальное значение за весь сезон закачки - с конца апреля. Темпы заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее, целевой уровень в 90% наполненности хранилищ уже достигнут и на данный момент уровень запасов находится на максимальном уровне на соответствующую дату за историю наблюдений GIE.

Европейские терминалы по приему СПГ в июле работали со средней производительностью 56%, с начала августа загрузка составляет только 49%. В пересчете на сутки августовский импорт СПГ может быть минимальным с 2021 года.

Запасы в США

Состояние запасов в американских ПХГ приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 0,5 млрд куб. м - это в три раза меньше, чем стандартный объем для этого времени года.

Текущий уровень запасов в стране - 64%, что на 9 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.